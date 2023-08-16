Стратегию избирательной кампании Путина тестируют на выборах тюменского губернатора. Инсайд

16 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

На выборах тюменского губернатора обкатывают стратегию будущей кампании президента РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Стратегию избирательной кампании президента РФ Владимира Путина тестируют на выборах губернатора Тюменской области. Для позиционирования кандидата от «Единой России», действующего главы региона Александра Моора используется традиционалистский подход, а в избирательном бюллетени губернатор представлен как глава одной большой патриархальной семьи и единого многосоставного региона. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте «тюменской матрешки». «В избирательном бюллетене проводятся параллели „семья субъектов ‚тюменской матрешки‘ — семья губернатора“, а Моор представлен как глава одной большой патриархальной семьи и единого многосоставного региона. Тема традиционных семейных ценностей была выбрана в качестве доминирующей для выборной кампании президента в 2024 году и сейчас тестируется в ходе избирательных кампаний глав субъектов РФ», — поделился инсайдер. Журналист направил запрос в Администрацию Президента РФ. Ответ ожидается. Сходные параллели отметил и политолог Борис Григорьев, генеральный директор коммуникационного агентства «Generation Brand&Communications». По его словам, сейчас постепенно появляются нормативные акты, фиксирующие тезисы, которые затем станут базисом новой идеологии РФ, национальной идеи. Но прежде все это должно пройти обкатку. «С одной стороны, чтобы посмотреть, как эта идеология „заходит“ в массы, с другой — чтобы до масс ее донести. Сейчас эти смыслы: семейные ценности, национальные ценности — в разных регионах кандидаты в губернаторы будут примерять на себя, на свои территории. Это очень интересный опыт, когда общество переходит из одной формации в другую», — прокомментировал Григорьев. В распоряжении URA.RU пока нет избирательных бюллетеней других кандидатов на пост губернатора Тюменской области. Как только появятся аналогичные АПМ Ивана Левченко (КПРФ), Дениса Садовникова (ЛДПР) и Владимира Пискайкина («Справедливая Россия»), редакция планирует рассказать об этом. Ранее URA.RU писало, что Моор придумал неожиданный стилистический подход для агитационных материалов, которые распространяются по территории ХМАО. В его поддержку выступила «Команда Югры». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стратегию избирательной кампании президента РФ Владимира Путина тестируют на выборах губернатора Тюменской области. Для позиционирования кандидата от «Единой России», действующего главы региона Александра Моора используется традиционалистский подход, а в избирательном бюллетени губернатор представлен как глава одной большой патриархальной семьи и единого многосоставного региона. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте «тюменской матрешки». «В избирательном бюллетене проводятся параллели „семья субъектов ‚тюменской матрешки‘ — семья губернатора“, а Моор представлен как глава одной большой патриархальной семьи и единого многосоставного региона. Тема традиционных семейных ценностей была выбрана в качестве доминирующей для выборной кампании президента в 2024 году и сейчас тестируется в ходе избирательных кампаний глав субъектов РФ», — поделился инсайдер. Журналист направил запрос в Администрацию Президента РФ. Ответ ожидается. Сходные параллели отметил и политолог Борис Григорьев, генеральный директор коммуникационного агентства «Generation Brand&Communications». По его словам, сейчас постепенно появляются нормативные акты, фиксирующие тезисы, которые затем станут базисом новой идеологии РФ, национальной идеи. Но прежде все это должно пройти обкатку. «С одной стороны, чтобы посмотреть, как эта идеология „заходит“ в массы, с другой — чтобы до масс ее донести. Сейчас эти смыслы: семейные ценности, национальные ценности — в разных регионах кандидаты в губернаторы будут примерять на себя, на свои территории. Это очень интересный опыт, когда общество переходит из одной формации в другую», — прокомментировал Григорьев. В распоряжении URA.RU пока нет избирательных бюллетеней других кандидатов на пост губернатора Тюменской области. Как только появятся аналогичные АПМ Ивана Левченко (КПРФ), Дениса Садовникова (ЛДПР) и Владимира Пискайкина («Справедливая Россия»), редакция планирует рассказать об этом. Ранее URA.RU писало, что Моор придумал неожиданный стилистический подход для агитационных материалов, которые распространяются по территории ХМАО. В его поддержку выступила «Команда Югры».