Свердловчанина, обвиняемого в изнасиловании дочки, отправили в СИЗО

10 ноября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит 20 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловчанина, подозреваемого в изнасиловании 14-летней дочки из Челябинской области, отправили под стражу на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в Березовском городском суде. «Мужчина, который подозревается в изнасиловании дочки, отправили в СИЗО на два месяца», — пояснили в пресс-службе суда. Заседание изначально было закрыто от прессы. Родители школьницы находятся в разводе. Девочка живет с мамой в Челябинской области. Летом она приехала к папе в поселок Кедровка (Свердловская область) на каникулы. В один из дней мужчина ворвался в комнату к ней и изнасиловал ее. После этого школьница уехала к маме и призналась в случившемся. Силовики поймали отца, когда он был на работе. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Свердловчанина, подозреваемого в изнасиловании 14-летней дочки из Челябинской области, отправили под стражу на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в Березовском городском суде. «Мужчина, который подозревается в изнасиловании дочки, отправили в СИЗО на два месяца», — пояснили в пресс-службе суда. Заседание изначально было закрыто от прессы. Родители школьницы находятся в разводе. Девочка живет с мамой в Челябинской области. Летом она приехала к папе в поселок Кедровка (Свердловская область) на каникулы. В один из дней мужчина ворвался в комнату к ней и изнасиловал ее. После этого школьница уехала к маме и призналась в случившемся. Силовики поймали отца, когда он был на работе. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.