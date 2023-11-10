Свердловчанина, обвиняемого в изнасиловании дочки, отправили в СИЗО

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Мужчине грозит 20 лет лишения свободы Фото:

Свердловчанина, подозреваемого в изнасиловании 14-летней дочки из Челябинской области, отправили под стражу на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в Березовском городском суде.

«Мужчина, который подозревается в изнасиловании дочки, отправили в СИЗО на два месяца», — пояснили в пресс-службе суда. Заседание изначально было закрыто от прессы.

Родители школьницы находятся в разводе. Девочка живет с мамой в Челябинской области. Летом она приехала к папе в поселок Кедровка (Свердловская область) на каникулы. В один из дней мужчина ворвался в комнату к ней и изнасиловал ее.

После этого школьница уехала к маме и призналась в случившемся. Силовики поймали отца, когда он был на работе. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

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Свердловчанина, подозреваемого в изнасиловании 14-летней дочки из Челябинской области, отправили под стражу на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в Березовском городском суде. «Мужчина, который подозревается в изнасиловании дочки, отправили в СИЗО на два месяца», — пояснили в пресс-службе суда. Заседание изначально было закрыто от прессы. Родители школьницы находятся в разводе. Девочка живет с мамой в Челябинской области. Летом она приехала к папе в поселок Кедровка (Свердловская область) на каникулы. В один из дней мужчина ворвался в комнату к ней и изнасиловал ее. После этого школьница уехала к маме и призналась в случившемся. Силовики поймали отца, когда он был на работе. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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