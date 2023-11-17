Челябинская область построила многоэтажный дом в Волновахе

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Повседневная жизнь. Пермь, стена, строитель в каске, строительство, стройка, кирпич
Трехэтажный 27-квартирный дом построен на месте двух двухэтажных Фото:

Строительство дома в Волновахе Донецкой Народной Республики, которое инициировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, завершено. Жители Волновахи уже получили ключи от новых квартир, сообщили 17 ноября в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Был в Волновахе в августе, разговаривал с жителями, они очень ждали завершения работ. Наши строители активно восстанавливают школы, детские сады и больницы, жилье, дороги, многофункциональные центры, недавно реконструировали храм. Челябинская область делает все для восстановления мирной жизни на территории Донбасса, эту работу продолжим», — цитируют Текслера в пресс-службе.

Трехэтажный дом возведен на месте двух разрушенных во время боев двухэтажных. В квартирах сделаны отделочные работы, установлена сантехника и водонагреватели, электрические плиты.

В доме 27 квартир, 14 из них двухкомнатные, 13 — полуторки. В доме установлены все необходимые счетчики и датчики, в каждом подъезде есть домофон.

В 2022 году в городе Волноваха и Волновахском районе челябинские строители восстановили и построили 19 социально значимых объектов, среди которых школы, детские сады, объекты здравоохранения, жилые дома. В 2023 году работы ведутся на шести объектах.

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Строительство дома в Волновахе Донецкой Народной Республики, которое инициировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, завершено. Жители Волновахи уже получили ключи от новых квартир, сообщили 17 ноября в пресс-службе правительства Челябинской области. «Был в Волновахе в августе, разговаривал с жителями, они очень ждали завершения работ. Наши строители активно восстанавливают школы, детские сады и больницы, жилье, дороги, многофункциональные центры, недавно реконструировали храм. Челябинская область делает все для восстановления мирной жизни на территории Донбасса, эту работу продолжим», — цитируют Текслера в пресс-службе. Трехэтажный дом возведен на месте двух разрушенных во время боев двухэтажных. В квартирах сделаны отделочные работы, установлена сантехника и водонагреватели, электрические плиты. В доме 27 квартир, 14 из них двухкомнатные, 13 — полуторки. В доме установлены все необходимые счетчики и датчики, в каждом подъезде есть домофон. В 2022 году в городе Волноваха и Волновахском районе челябинские строители восстановили и построили 19 социально значимых объектов, среди которых школы, детские сады, объекты здравоохранения, жилые дома. В 2023 году работы ведутся на шести объектах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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