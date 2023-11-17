Общество ЖКХ и Городская среда Челябинская область построила многоэтажный дом в Волновахе 17 ноября 2023 в 09:48 Размер текста - 17 + Трехэтажный 27-квартирный дом построен на месте двух двухэтажных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Строительство дома в Волновахе Донецкой Народной Республики, которое инициировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, завершено. Жители Волновахи уже получили ключи от новых квартир, сообщили 17 ноября в пресс-службе правительства Челябинской области. «Был в Волновахе в августе, разговаривал с жителями, они очень ждали завершения работ. Наши строители активно восстанавливают школы, детские сады и больницы, жилье, дороги, многофункциональные центры, недавно реконструировали храм. Челябинская область делает все для восстановления мирной жизни на территории Донбасса, эту работу продолжим», — цитируют Текслера в пресс-службе. Трехэтажный дом возведен на месте двух разрушенных во время боев двухэтажных. В квартирах сделаны отделочные работы, установлена сантехника и водонагреватели, электрические плиты. В доме 27 квартир, 14 из них двухкомнатные, 13 — полуторки. В доме установлены все необходимые счетчики и датчики, в каждом подъезде есть домофон. В 2022 году в городе Волноваха и Волновахском районе челябинские строители восстановили и построили 19 социально значимых объектов, среди которых школы, детские сады, объекты здравоохранения, жилые дома. В 2023 году работы ведутся на шести объектах. Строительство дома в Волновахе Донецкой Народной Республики, которое инициировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, завершено. Жители Волновахи уже получили ключи от новых квартир, сообщили 17 ноября в пресс-службе правительства Челябинской области. «Был в Волновахе в августе, разговаривал с жителями, они очень ждали завершения работ. Наши строители активно восстанавливают школы, детские сады и больницы, жилье, дороги, многофункциональные центры, недавно реконструировали храм. Челябинская область делает все для восстановления мирной жизни на территории Донбасса, эту работу продолжим», — цитируют Текслера в пресс-службе. Трехэтажный дом возведен на месте двух разрушенных во время боев двухэтажных. В квартирах сделаны отделочные работы, установлена сантехника и водонагреватели, электрические плиты. В доме 27 квартир, 14 из них двухкомнатные, 13 — полуторки. В доме установлены все необходимые счетчики и датчики, в каждом подъезде есть домофон. В 2022 году в городе Волноваха и Волновахском районе челябинские строители восстановили и построили 19 социально значимых объектов, среди которых школы, детские сады, объекты здравоохранения, жилые дома. В 2023 году работы ведутся на шести объектах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям