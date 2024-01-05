05 января 2024

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск перекрыли движение

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Движение остановлено на пятидесятикилометровом отрезке Фото:

На трассе, ведущей из Ханты-Мансийска в Тюмень, ограничено движение автотранспорта из-за непогоды. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Уралуправтодор (Тюмень, ХМАО).

Движение было остановлено недалеко от поселения Сентябрьское. «На автодороге Р-404 с 643 по 698 движение ограничено для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за погоды отменили концерт Деда Мороза. Из-за низкой температуры воздуха отказались от выступления музыкантов Тюменского духового оркестра.

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На трассе, ведущей из Ханты-Мансийска в Тюмень, ограничено движение автотранспорта из-за непогоды. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Уралуправтодор (Тюмень, ХМАО). Движение было остановлено недалеко от поселения Сентябрьское. «На автодороге Р-404 с 643 по 698 движение ограничено для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за погоды отменили концерт Деда Мороза. Из-за низкой температуры воздуха отказались от выступления музыкантов Тюменского духового оркестра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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