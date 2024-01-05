На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск перекрыли движение

05 января 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Движение остановлено на пятидесятикилометровом отрезке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе, ведущей из Ханты-Мансийска в Тюмень, ограничено движение автотранспорта из-за непогоды. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Уралуправтодор (Тюмень, ХМАО). Движение было остановлено недалеко от поселения Сентябрьское. «На автодороге Р-404 с 643 по 698 движение ограничено для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за погоды отменили концерт Деда Мороза. Из-за низкой температуры воздуха отказались от выступления музыкантов Тюменского духового оркестра.

На трассе, ведущей из Ханты-Мансийска в Тюмень, ограничено движение автотранспорта из-за непогоды. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Уралуправтодор (Тюмень, ХМАО). Движение было остановлено недалеко от поселения Сентябрьское. «На автодороге Р-404 с 643 по 698 движение ограничено для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за погоды отменили концерт Деда Мороза. Из-за низкой температуры воздуха отказались от выступления музыкантов Тюменского духового оркестра.