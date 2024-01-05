На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск перекрыли движение

Движение остановлено на пятидесятикилометровом отрезке
На трассе, ведущей из Ханты-Мансийска в Тюмень, ограничено движение автотранспорта из-за непогоды. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Уралуправтодор (Тюмень, ХМАО).
Движение было остановлено недалеко от поселения Сентябрьское. «На автодороге Р-404 с 643 по 698 движение ограничено для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями», — указано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за погоды отменили концерт Деда Мороза. Из-за низкой температуры воздуха отказались от выступления музыкантов Тюменского духового оркестра.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.