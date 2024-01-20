В Бердянске нашли центр, который растлевал детей и прививал им русофобию

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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
В правоохранительных органах сообщили, что центр работал до начала спецоперации Фото:

В Бердянске была выявлена деятельность польско-украинского центра, общества «Возрождение». Оно занималось растлением своих участников и прививанием им русофобии, сообщили правоохранители.

«„Возрождение“ осуществляло растление своих несовершеннолетних участников, а также совместно с боевиками нацформирований „Азов“ и „Правый сектор“ (запрещены на территории РФ, признаны террористическими организациями) навязывало им русофобию», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Также «Возрождение» проводило мероприятия по идеологической обработке.

Отмечается, что центр активно работал до начала специальной военной операции. Бердянск, где был найден центр, находится рядом с Азовским морем в Запорожской области.

Лев Сухомлинов, который руководитель «Возрождением» продолжает проводить онлайн-семинары на ту же самую тему. Однако сейчас он вещает из Польши.

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В Бердянске была выявлена деятельность польско-украинского центра, общества «Возрождение». Оно занималось растлением своих участников и прививанием им русофобии, сообщили правоохранители. «„Возрождение“ осуществляло растление своих несовершеннолетних участников, а также совместно с боевиками нацформирований „Азов“ и „Правый сектор“ (запрещены на территории РФ, признаны террористическими организациями) навязывало им русофобию», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Также «Возрождение» проводило мероприятия по идеологической обработке. Отмечается, что центр активно работал до начала специальной военной операции. Бердянск, где был найден центр, находится рядом с Азовским морем в Запорожской области. Лев Сухомлинов, который руководитель «Возрождением» продолжает проводить онлайн-семинары на ту же самую тему. Однако сейчас он вещает из Польши.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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