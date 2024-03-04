Карта спецоперации на Украине 4 марта: Чемезов подтвердил нахождение «Армата» в зоне СВО

Чемезов подтвердил, что танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении ВС России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, армата, колонна техники, т-14
Сергей Чемезов подтвердил, что «Армата» стоит на вооружении ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, подтвердил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU.

Армата

Чемезов подтвердил РИА Новости, что новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии. «В армии она, конечно, на вооружении стоит», — сказал он агентству.

Авдеевское направление

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 уничтожили место сосредоточения живой силы и военной техники подразделений ВСУ на данном участке фронта. Прибыв на огневую позицию, ВС РФ осуществили наводку машин на местности и ударили по району скопления живой силы, огневых средств, а также взводно-опорному пункту украинских войск.

В Минобороны США отказались комментировать сообщения о том, что российские силы поразили еще один танк Abrams американского производства на авдеевском направлении. «Мы направляем вас к украинским военным, чтобы они говорили о состоянии их техники и операций», — сказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Запорожское направление

Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Днепр» стрельбой прямой наводкой уничтожили опорный пункт ВСУ. Координаты цели и корректировку их огня осуществляли расчеты беспилотников.

Краснолиманское направление

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе украинской армии. После получения подтверждения разведки об уничтожении целей экипажи вернулись на аэродром вылета.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, подтвердил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Чемезов подтвердил РИА Новости, что новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии. «В армии она, конечно, на вооружении стоит», — сказал он агентству. Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 уничтожили место сосредоточения живой силы и военной техники подразделений ВСУ на данном участке фронта. Прибыв на огневую позицию, ВС РФ осуществили наводку машин на местности и ударили по району скопления живой силы, огневых средств, а также взводно-опорному пункту украинских войск. В Минобороны США отказались комментировать сообщения о том, что российские силы поразили еще один танк Abrams американского производства на авдеевском направлении. «Мы направляем вас к украинским военным, чтобы они говорили о состоянии их техники и операций», — сказали в пресс-службе оборонного ведомства. Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Днепр» стрельбой прямой наводкой уничтожили опорный пункт ВСУ. Координаты цели и корректировку их огня осуществляли расчеты беспилотников. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе украинской армии. После получения подтверждения разведки об уничтожении целей экипажи вернулись на аэродром вылета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...