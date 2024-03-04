Армия и оружие Карта спецоперации на Украине 4 марта: Чемезов подтвердил нахождение «Армата» в зоне СВО Чемезов подтвердил, что танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении ВС России 04 марта 2024 в 09:32 Размер текста - 17 + Сергей Чемезов подтвердил, что «Армата» стоит на вооружении ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, подтвердил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Армата Чемезов подтвердил РИА Новости, что новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии. «В армии она, конечно, на вооружении стоит», — сказал он агентству. Авдеевское направление Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 уничтожили место сосредоточения живой силы и военной техники подразделений ВСУ на данном участке фронта. Прибыв на огневую позицию, ВС РФ осуществили наводку машин на местности и ударили по району скопления живой силы, огневых средств, а также взводно-опорному пункту украинских войск. В Минобороны США отказались комментировать сообщения о том, что российские силы поразили еще один танк Abrams американского производства на авдеевском направлении. «Мы направляем вас к украинским военным, чтобы они говорили о состоянии их техники и операций», — сказали в пресс-службе оборонного ведомства. Запорожское направление Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Днепр» стрельбой прямой наводкой уничтожили опорный пункт ВСУ. Координаты цели и корректировку их огня осуществляли расчеты беспилотников. Краснолиманское направление Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе украинской армии. После получения подтверждения разведки об уничтожении целей экипажи вернулись на аэродром вылета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, подтвердил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Чемезов подтвердил РИА Новости, что новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии. «В армии она, конечно, на вооружении стоит», — сказал он агентству. Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 уничтожили место сосредоточения живой силы и военной техники подразделений ВСУ на данном участке фронта. Прибыв на огневую позицию, ВС РФ осуществили наводку машин на местности и ударили по району скопления живой силы, огневых средств, а также взводно-опорному пункту украинских войск. В Минобороны США отказались комментировать сообщения о том, что российские силы поразили еще один танк Abrams американского производства на авдеевском направлении. «Мы направляем вас к украинским военным, чтобы они говорили о состоянии их техники и операций», — сказали в пресс-службе оборонного ведомства. Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Днепр» стрельбой прямой наводкой уничтожили опорный пункт ВСУ. Координаты цели и корректировку их огня осуществляли расчеты беспилотников. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе украинской армии. После получения подтверждения разведки об уничтожении целей экипажи вернулись на аэродром вылета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям