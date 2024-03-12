12 марта 2024

В Литве неизвестные напали на Леонида Волкова*

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга, волков леонид
Леонид Волков* покинул Россию в 2019 году Фото:

В Литве неизвестные напали на Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ), бывшего депутата гордумы Екатеринбурга и ближайшего соратника Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (объявлена в РФ иностранным агентом).

«На Леонида Волкова напали возле его дома. Кто-то разбил стекло машины и брызнул ему в глаза слезоточивым газом. После чего нападавший начал бить Леонида молотком», — написала Ярмыш в соцсети X.

По ее словам, сейчас мужчина находится дома. К нему едут сотрудники полиции и скорая медицинская помощь. Директор ФБК (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Иван Жданов (объявлен в РФ иноагентом) опубликовал в своем telegram-канале фотографии последствий нападения. На фото у Волкова видны кровоподтеки и раны на ноге, а также разбитое стекло автомобиля.

*Леонид Волков внесен Минюстом РФ в список иноагентов

*Кира Ярмыш внесена Минюстом РФ в список иноагентов

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

*Иван Жданов внесен Минюстом РФ в список иноагентов

*ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

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В Литве неизвестные напали на Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ), бывшего депутата гордумы Екатеринбурга и ближайшего соратника Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (объявлена в РФ иностранным агентом). «На Леонида Волкова напали возле его дома. Кто-то разбил стекло машины и брызнул ему в глаза слезоточивым газом. После чего нападавший начал бить Леонида молотком», — написала Ярмыш в соцсети X. По ее словам, сейчас мужчина находится дома. К нему едут сотрудники полиции и скорая медицинская помощь. Директор ФБК (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Иван Жданов (объявлен в РФ иноагентом) опубликовал в своем telegram-канале фотографии последствий нападения. На фото у Волкова видны кровоподтеки и раны на ноге, а также разбитое стекло автомобиля. *Леонид Волков внесен Минюстом РФ в список иноагентов *Кира Ярмыш внесена Минюстом РФ в список иноагентов *Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов *Иван Жданов внесен Минюстом РФ в список иноагентов *ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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