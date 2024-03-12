В Литве неизвестные напали на Леонида Волкова*

13 марта 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Леонид Волков* покинул Россию в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Литве неизвестные напали на Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ), бывшего депутата гордумы Екатеринбурга и ближайшего соратника Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (объявлена в РФ иностранным агентом). «На Леонида Волкова напали возле его дома. Кто-то разбил стекло машины и брызнул ему в глаза слезоточивым газом. После чего нападавший начал бить Леонида молотком», — написала Ярмыш в соцсети X. По ее словам, сейчас мужчина находится дома. К нему едут сотрудники полиции и скорая медицинская помощь. Директор ФБК (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Иван Жданов (объявлен в РФ иноагентом) опубликовал в своем telegram-канале фотографии последствий нападения. На фото у Волкова видны кровоподтеки и раны на ноге, а также разбитое стекло автомобиля. *Леонид Волков внесен Минюстом РФ в список иноагентов *Кира Ярмыш внесена Минюстом РФ в список иноагентов *Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов *Иван Жданов внесен Минюстом РФ в список иноагентов *ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

В Литве неизвестные напали на Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ), бывшего депутата гордумы Екатеринбурга и ближайшего соратника Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (объявлена в РФ иностранным агентом). «На Леонида Волкова напали возле его дома. Кто-то разбил стекло машины и брызнул ему в глаза слезоточивым газом. После чего нападавший начал бить Леонида молотком», — написала Ярмыш в соцсети X. По ее словам, сейчас мужчина находится дома. К нему едут сотрудники полиции и скорая медицинская помощь. Директор ФБК (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Иван Жданов (объявлен в РФ иноагентом) опубликовал в своем telegram-канале фотографии последствий нападения. На фото у Волкова видны кровоподтеки и раны на ноге, а также разбитое стекло автомобиля. *Леонид Волков внесен Минюстом РФ в список иноагентов *Кира Ярмыш внесена Минюстом РФ в список иноагентов *Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов *Иван Жданов внесен Минюстом РФ в список иноагентов *ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ