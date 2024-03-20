Боец «Русских ястребов»: активность ВСУ под Авдеевкой резко снизилась

20 марта 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Российские военные продолжают продвигаться на авдеевском направлении, отметил командир расчета FPV-дрона с позывным Заноза Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные значительно снизили активность сопротивления на авдеевском направлении. Об этом заявил боец отряда «Русские ястребы», командир расчета FPV-дрона с позывным Заноза. «После освобождения Авдеевки существенно снизилась активность ВСУ. Огрызаются, но не так смело, дерзко. Моральный дух упал», — заявил Заноза в разговоре с ТАСС. Он добавил, что сейчас его отряд готовит группу операторов беспилотников. Они будут участвовать в операциях. Обучение проходит в ДНР. После освобождения Авдеевки российские войска продолжили наступления. Они взяли под контроль несколько населенных пунктов. 19 марта украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Киев начал эвакуировать детей из сел рядом с городом из-за продвижения ВС РФ. ВСУ оставили Авдеевку в конце февраля. Сейчас российские военные занимаются разминированием города, на что могут уйти месяцы, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные значительно снизили активность сопротивления на авдеевском направлении. Об этом заявил боец отряда «Русские ястребы», командир расчета FPV-дрона с позывным Заноза. «После освобождения Авдеевки существенно снизилась активность ВСУ. Огрызаются, но не так смело, дерзко. Моральный дух упал», — заявил Заноза в разговоре с ТАСС. Он добавил, что сейчас его отряд готовит группу операторов беспилотников. Они будут участвовать в операциях. Обучение проходит в ДНР. После освобождения Авдеевки российские войска продолжили наступления. Они взяли под контроль несколько населенных пунктов. 19 марта украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Киев начал эвакуировать детей из сел рядом с городом из-за продвижения ВС РФ. ВСУ оставили Авдеевку в конце февраля. Сейчас российские военные занимаются разминированием города, на что могут уйти месяцы, передает RT.