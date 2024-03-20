Боец «Русских ястребов»: активность ВСУ под Авдеевкой резко снизилась

Украинские военные значительно снизили активность сопротивления на авдеевском направлении. Об этом заявил боец отряда «Русские ястребы», командир расчета FPV-дрона с позывным Заноза.
«После освобождения Авдеевки существенно снизилась активность ВСУ. Огрызаются, но не так смело, дерзко. Моральный дух упал», — заявил Заноза в разговоре с ТАСС. Он добавил, что сейчас его отряд готовит группу операторов беспилотников. Они будут участвовать в операциях. Обучение проходит в ДНР.
После освобождения Авдеевки российские войска продолжили наступления. Они взяли под контроль несколько населенных пунктов. 19 марта украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Киев начал эвакуировать детей из сел рядом с городом из-за продвижения ВС РФ.
ВСУ оставили Авдеевку в конце февраля. Сейчас российские военные занимаются разминированием города, на что могут уйти месяцы, передает RT.
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