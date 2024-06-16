Член ОС при ГУФСИН Блохин: оружие захватчикам в СИЗО могли пронести сотрудники

16 июня 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Сотрудники СИЗО в Ростове могли пронести осужденным оружие и символику террористической организации, заявил Блохин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников В СИЗО Ростова-на-Дону, где группа осужденных взяла в заложники работников изолятора, оружие и символика запрещенной в РФ террористической организации ИГ могли попасть либо через посылку, либо через охрану. Это в разговоре с корреспондентом URA.RU предположил член общественного совета при ГУФСИН России по Ростовской области, бывший член ОНК Ростовской области Юрий Блохин. Новость по теме Образцовая охрана, корпус в честь Екатерины II: история СИЗО-1 Ростова, где захватили заложников «Теоретически, могу предположить, так как в СИЗО работал, там [в изоляторе] и наркотики, и запрещенные предметы есть. Кстати, и мобильный телефон, на который они снимали, тоже из категории запрещенных. Больше всего [запрещенки] проходит или в посылках, при отсутствии тщательного надзора, или через сотрудников», — отметил Блохин, отвечая на вопрос о том, как у заключенных в камере оказалась символика ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и оружие. По его словам, оружие и символику могли и перебросить, но такой вариант маловероятен. «Не исключено, что были перебросы, однако для СИЗО это неактуально, потому что заключенные содержатся в камерах, а в камеру забросить невозможно», — заключил он. Как сообщает telegram-канал Shot, заключенные в СИЗО-1 будут допрошены из-за подозрений в наличии налаженных связей с сотрудниками изолятора. Согласно одной из версий следствия, убитым в ходе штурма преступникам могли дать телефоны и доступ к мобильной связи другие арестованные. Ранее сообщалось, что в СИЗО-1 Ростове-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. В камерах обнаружили флаги террористической группировки ИГИЛ и оружие. Для освобождения заложников была проведена спасательная операция, в результате которой преступников ликвидировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В СИЗО Ростова-на-Дону, где группа осужденных взяла в заложники работников изолятора, оружие и символика запрещенной в РФ террористической организации ИГ могли попасть либо через посылку, либо через охрану. Это в разговоре с корреспондентом URA.RU предположил член общественного совета при ГУФСИН России по Ростовской области, бывший член ОНК Ростовской области Юрий Блохин. «Теоретически, могу предположить, так как в СИЗО работал, там [в изоляторе] и наркотики, и запрещенные предметы есть. Кстати, и мобильный телефон, на который они снимали, тоже из категории запрещенных. Больше всего [запрещенки] проходит или в посылках, при отсутствии тщательного надзора, или через сотрудников», — отметил Блохин, отвечая на вопрос о том, как у заключенных в камере оказалась символика ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и оружие. По его словам, оружие и символику могли и перебросить, но такой вариант маловероятен. «Не исключено, что были перебросы, однако для СИЗО это неактуально, потому что заключенные содержатся в камерах, а в камеру забросить невозможно», — заключил он. Как сообщает telegram-канал Shot, заключенные в СИЗО-1 будут допрошены из-за подозрений в наличии налаженных связей с сотрудниками изолятора. Согласно одной из версий следствия, убитым в ходе штурма преступникам могли дать телефоны и доступ к мобильной связи другие арестованные. Ранее сообщалось, что в СИЗО-1 Ростове-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. В камерах обнаружили флаги террористической группировки ИГИЛ и оружие. Для освобождения заложников была проведена спасательная операция, в результате которой преступников ликвидировали.