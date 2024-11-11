Рогов: Киев готов мощный удар по дамбе в Запорожской области

Украина готовит массированный удар по дамбе в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Киев готовит удар по дамбе в Васильевке», — сказал Рогов. Его цитирует ТАСС. 11 ноября российские военкоры сообщили, что ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Официальных подвердений Минобороны РФ на момент публикации материала нет.
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