Рогов: Киев готов мощный удар по дамбе в Запорожской области

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ВСУ хочет взорвать дамбу в Запорожье, сообщил Рогов
ВСУ хочет взорвать дамбу в Запорожье, сообщил Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готовит массированный удар по дамбе в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Киев готовит удар по дамбе в Васильевке», — сказал Рогов. Его цитирует ТАСС. 11 ноября российские военкоры сообщили, что ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Официальных подвердений Минобороны РФ на момент публикации материала нет.

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Украина готовит массированный удар по дамбе в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Киев готовит удар по дамбе в Васильевке», — сказал Рогов. Его цитирует ТАСС. 11 ноября российские военкоры сообщили, что ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Официальных подвердений Минобороны РФ на момент публикации материала нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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