Пассажиры сломавшегося самолета Utair застряли в аэропорте Красноселькупа

Самолет авиакомпании Utair, летевший из аэропорта Тюмени, совершил аварийную посадку в Красноселькупе (ЯНАО) из-за отказа одного из винтовых двигателей. Авиакомпания собиралась направить резервный борт, чтобы обратный вылет состоялся в 17:30, однако рейс перенесен на неопределенное время.
«Резервный самолет Utair вылетит в Красноселькуп только завтра. Авиакомпания не дала время вылета/прилета, поэтому уточнить, эту информацию можно будет только завтра», — сообщили URA.RU в справочной тюменского аэропорта «Рощино».
Ранее URA.RU писало, что экипаж аварийно севшего самолета доложил о технической неисправности судна. Позже выяснилось, что аварийная посадка была вызвана отказом одного из винтовых двигателей, поэтому самолет был отстранен от полетов. За дело взялась Новоуренгойская транспортная прокуратура. Она следит за соблюдением прав пассажиров.
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