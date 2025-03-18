Минобороны: ВС РФ организовали особый коридор для эвакуации мирных из Константинополя

Минобороны: солдаты РФ эвакуировали 10 гражданских из Константинополя
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ВС РФ эвакуировали мирных гражданских из Константинополя
ВС РФ эвакуировали мирных гражданских из Константинополя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные создали специальный коридор для эвакуации мирных граждан из освобожденного Константинополя в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Уже 10 гражданских покинули территорию таким образом. 

«Десять мирных жителей, в том числе четверо детей, эвакуированы из освобожденного Константинополя в ДНР», — рассказали министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Для эвакуации мирных был создан специальный коридор. 

Константинополь был освобожден 9 марта. Битва за населенный пункт проходила на протяжении нескольких месяцев. 

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Российские военные создали специальный коридор для эвакуации мирных граждан из освобожденного Константинополя в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Уже 10 гражданских покинули территорию таким образом.  «Десять мирных жителей, в том числе четверо детей, эвакуированы из освобожденного Константинополя в ДНР», — рассказали министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Для эвакуации мирных был создан специальный коридор.  Константинополь был освобожден 9 марта. Битва за населенный пункт проходила на протяжении нескольких месяцев. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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