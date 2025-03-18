Минобороны: ВС РФ организовали особый коридор для эвакуации мирных из Константинополя

Российские военные создали специальный коридор для эвакуации мирных граждан из освобожденного Константинополя в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Уже 10 гражданских покинули территорию таким образом.
«Десять мирных жителей, в том числе четверо детей, эвакуированы из освобожденного Константинополя в ДНР», — рассказали министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Для эвакуации мирных был создан специальный коридор.
Константинополь был освобожден 9 марта. Битва за населенный пункт проходила на протяжении нескольких месяцев.
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