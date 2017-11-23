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23 ноября 2017
17:34  23 ноября 2017 3

В Сеть слили фото и имена участников акции Навального еще в трех городах

Инаугурация Трампа. Москва, маска гая фокса, Guy Fawkes, anonymous, аноним
Бунтари рассчитывают, что удастся сохранить инкогнитоФото: Владимир Андреев © URA.RU

После выступлений блогера Алексея Навального 10—12 ноября в Волгограде, Ижевске и Смоленске российский сайт Je suis maidan с помощью специальной программы опознал участников митингов через их страницы в соцсетях.

Авторы сайта отмечают, что в современном мире скрываться бесполезно, и призывают оставить надежду на анонимность, ведь «вас тоже найдут». Для поиска митингующих используют технологию опознания по фотографиям FindFace. На сайте размещено объявление: «Присылайте фото героев на электронный адрес…» И люди откликаются. Участники митингов были опознаны благодаря тому, что ссылки на их страницы в Сети прислали знакомые.

После выступлений Навального почти сразу на сайте были опубликованы фотографии 44 человек из Волгограда, 26 человек из Ижевска и 80 человек из Смоленска. Списки продолжают пополняться.

Всего на данный момент на сайте собраны фотографии митингующих с 23 акций Навального в разных городах страны. На сегодня в общей сложности опознаны уже 1206 участников митингов. На сайте опубликованы их личные данные, фотографии и ссылки на их страницы в Сети.

Ранее в полиции Петербурга заявляли о том, что участников митингов будут отслеживать с помощью современных технологий распознавания лиц. Теперь на помощь полиции пришли добровольные помощники из числа активных граждан.

Александр Лукманов
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