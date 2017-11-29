09:00 29 ноября 2017 0

Путин дал старт новой социальной программе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Сегодня 29 ноября. И вот главное к этому часу:

Владимир Путин впервые посетит Архиерейский Собор, который грозит стать самым громким религиозным событием года. В повестке собора будет много тем, но главной обещает стать обсуждение «ритуального характера» убийства семьи Николая II, останки которого снова вызвали много споров и раскололи РПЦ.

Путин анонсировал настоящую революцию в социальной сфере. Молодым семьям будут платить неплохие деньги за первенца, программу материнского капитала продлят, а проблему с местами в детсадах решат в кратчайшие сроки. Эксперты рассказали «URA.RU» о рисках этой программы.

Минфин вносит свои коррективы — Силуанов предложил серьезно урезать меры соцподдержки россиян. Эксперты сходятся во мнении, что если идеи министерства воплотятся на практике, то «миллионы людей должны просто передохнуть».

Спутник «Метеор-М» не вышел на связь и на орбиту не прибыл. В «Роскосмосе» рассказали, что на самом деле случилось с «Метеором», и всерьез заговорили о саботаже. Есть версия, что один из сотрудников «в отместку насыпал гаек куда не следует».

В Сеть попали дневники информатора WADA Григория Родченкова — он имел привычку записывать все, что делает. Зато сохранился, например, рецепт «допингового коктейля».

Премьеру песни Дианы Шурыгиной, которая должна была состояться в одном из московских клубов, сорвал ее первый фанат. Им оказался обычный баран. И это надо видеть.