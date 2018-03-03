08:20 03 марта 2018 0

Женщина заявляет, что ее муж был невинно осужден и покалечен в тюрьме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменка Оксана Елишева начала обещанную бессрочную голодовку в Москве. Таким образом она пытается добиться пересмотра приговора, вынесенного ранее ее гражданскому мужу Алику Кучашеву, который, по мнению женщины, был незаконно осужден за педофилию.

На плакате, который держит женщина, написано, что УФСИН препятствует объективному расследованию всех обстоятельств преступления в отношении Кучашева. Кроме того, судебную и правоохранительную системы женщина обвинила в коррупции. «Невозможно добиться справедливости простому человеку. Я против беззакония и бесправия, против беспредела и несправедливости, против узурпации простых людей в угоду статистике. Позор судебной власти и уголовно-исполнительной системе в РФ!», — говорится на плакате.

Ранее Елишева заявляла о том, что ее гражданского мужа Кучашева пытали сотрудники следствия и правоохранительных органов, потому мужчина стал фактически инвалидом. Она считает, что разбираться в этой истории никто не хочет, поскольку за этим последует бумажная волокита и разбирательства в отношении большого числа правоохранителей, причастных к «сфабрикованному» делу.

Напомним, 48-летнего дворника УК «Русь» Алика Кучашева в 2017 году приговорили к 7,5 годам лишения свободы за развращение двух несовершеннолетних девочек. Однако защита Кучашева полагает, что школьницы таким образом отомстили дворнику за то, что тот делал им замечания. Вместе с тем в УМВД по Тюменской области сообщили, что все материалы дела были изучены и признаны законными и достаточными для вынесения обвинительного приговора.