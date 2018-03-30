Лолита призналась, почему не отменила шоу в Тюмени в день траура

16:39 30 марта 2018 0

Певица решила помочь семьям пострадавших ФОТО: Лолита Милявская, Instagram

Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, почему решила не отменять концерт в Тюмени 28 марта, в день всероссийского траура. Поступок она объяснила желанием помочь семьям детей, сгоревших в кемеровском торговом центре.

Певица сообщила в Instagram, что не стала отменять шоу, так как гонорар за него она решила передать семьям детей, погибших в страшном пожаре. Лолита сопроводила пост фото с митинга в Кемерове. «Мое решение петь концерты и перечислять деньги лично, по почте, родственникам пострадавших детей из поселка Трещевский. Деньги ничего не изменят. Страшное не исправить! Я не доверяю ни одному фонду на Земле! Страшно бездействовать! Все, что могу!» — объяснила поклонникам Лолита.

При этом певица отметила, что ей стыдно за поведение кемеровских властей. «Даже физиономически у них нет эмоций. Выгорело все внутри от жира, а не от черного дыма ТЦ. Простите нас всех, пришедшие на последний киносеанс в жизни!», — добавила она. Большинство фанатов поддержали решение Лолиты петь на концерте, несмотря на траур. Их восхитил поступок певицы. «Вы человек с большой буквы. Восхищаюсь вами, Вы не боитесь высказываний за которые могут «наказать», «Вы, прям молодец! Такая большая молодец! Это по-человечески как-то», «Спасибо вам за искренние слова! И за правду! В наше время это редкость», — отмечают подписчики.

После выступления Лолита Милявская рассказала, что это был один из самых тяжелых концертов в ее жизни. Большинство зрителей на шоу пришли. Билеты сдали лишь 20 человек. При этом певица жестко высказалась в адрес губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, заявив, что тот должен уйти в отставку. Запись, которую Лолита выложила в сторис, активно распространяется в соцсетях. Ранее певица заявила, что гонорар от выступления в Перми она передаст семьям пострадавших в пожаре.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В нем погибли 64 человека, большинство из них- дети, которые оказались заблокированными в кинозале. Как позже выяснилось, в здании была отключена система пожарной безопасности. 27 марта в Кемерово прошел массовый митинг. Жители города требовали наказать виновных, в том числе губернатора Амана Тулеева. 28 марта был объявлен днем всероссийского траура.