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17 апреля 2018
Главные новости 
09:00  17 апреля 2018 0

Антироссийские санкции отложили, причина трагедии в Кемерове, драка из-за просрочки. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Причиной пожара в «Зимней вишне» могли стать протекающая крыша и тающий снегФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Сегодня вторник, 17 апреля. Главное к этому часу:

Президент США Дональд Трамп отложил введение новых антироссийских санкций. Американские СМИ уверяют, что Трампа расстроило официальное заявление постпреда США при ООН о готовящихся ограничениях в сторону РФ. Специалисты назвали условия, при которых американский лидер одобрит введение санкций.

Вчера Роскомнадзор начал блокировку Telegram. Из-за мессенджера в «черном списке» оказались более 600 тысяч IP-адресов американской компании Amazon. В результате под угрозой срыва оказалась работа многих банков, больниц и касс.

Владельцев российских банков-банкротов обяжут закрывать долги перед клиентами. С такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин. Недобросовестных банкиров заставят раскошелиться и на зарплаты трудовым коллективам.

Появилась новая версия о причине пожара в «Зимней вишне». К трагедии могли привести дырявая крыша и неубранный снег. Судя по результатом новой экспертизы, проблем с пожарной безопасностью в торговом центре было слишком много.

В Саратове местные жители устроили драку из-за просрочки. Несколько человек перехватили у сотрудников одного из супермаркетов тележки с испорченными продуктами, которые быстро растаскали по сумкам. Пользователей соцсетей видео с дракой за просрочку шокировало.

Британские ученые в очередной раз сделали важное для человечества открытие. С помощью экспериментов они определили дозу алкоголя, безвредную для человека. Их подсчеты разочаруют любителей крепких напитков.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.RU»
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