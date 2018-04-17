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Сегодня вторник, 17 апреля. Главное к этому часу:
Президент США Дональд Трамп отложил введение новых антироссийских санкций. Американские СМИ уверяют, что Трампа расстроило официальное заявление постпреда США при ООН о готовящихся ограничениях в сторону РФ. Специалисты назвали условия, при которых американский лидер одобрит введение санкций.
Вчера Роскомнадзор начал блокировку Telegram. Из-за мессенджера в «черном списке» оказались более 600 тысяч IP-адресов американской компании Amazon. В результате под угрозой срыва оказалась работа многих банков, больниц и касс.
Владельцев российских банков-банкротов обяжут закрывать долги перед клиентами. С такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин. Недобросовестных банкиров заставят раскошелиться и на зарплаты трудовым коллективам.
Появилась новая версия о причине пожара в «Зимней вишне». К трагедии могли привести дырявая крыша и неубранный снег. Судя по результатом новой экспертизы, проблем с пожарной безопасностью в торговом центре было слишком много.
В Саратове местные жители устроили драку из-за просрочки. Несколько человек перехватили у сотрудников одного из супермаркетов тележки с испорченными продуктами, которые быстро растаскали по сумкам. Пользователей соцсетей видео с дракой за просрочку шокировало.
Британские ученые в очередной раз сделали важное для человечества открытие. С помощью экспериментов они определили дозу алкоголя, безвредную для человека. Их подсчеты разочаруют любителей крепких напитков.