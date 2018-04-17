Студент престижного уральского вуза покончил жизнь самоубийством, оставив записку

19:34 17 апреля 2018 0

Молодой человек оставил записку в соцсети Фото: Pixabay

Как стало известно «URA.RU», студент УрФУ, обучающийся в Екатеринбурге в институте радиоэлектроники и информационных технологий, Анатолий Куренков покончил жизнь самоубийством. Соответствующий пост уроженец Кудымкара Пермского края разместил во «ВКонтакте» вчера, 16 апреля, с отложенным временем публикации.

Документом к публикации молодой человек приложил предсмертную записку. В ней он рассказал, что испытывал одиночество, и рассуждал о смысле жизни. Куренков добавил, что его решение было обдуманным. Он сообщил, что оставил дверь в квартиру не запертой, «чтобы не вызвать трудностей у служб».

В СУ СКР по Свердловской области «URA.RU» пообещали проверить информацию о смерти в результате самоубийства. Пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский сообщил, что на данный момент не располагает данной информацией.

В СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что данных о криминальной смерти нет. «Сообщение поступило вчера, на место выезжали сотрудники СК, провели осмотр. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка», — рассказал «URA.RU» старший помощник руководителя регионального ведомства Александр Шульга.