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20 апреля 2018
Главные новости 
12:54  20 апреля 2018 0

Стало известно, кто возглавит свердловское управление ГИБДД вместо Демина. ВИДЕО

Роман Ярыш пришел в полицию после службы в армииФото: екб.66.мвд.рф
новость из сюжета:
Перестановки в силовых ведомствах
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В УГИБДД по Свердловской области назвали имя нового руководителя, который возглавит ведомство после увольнения Юрия Демина. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, Госавтоинпекцию Свердловской области возглавит полковник Роман Ярыш.

«Ярыш уже несколько дней находится в Москве, куда он вылетел по срочному вызову руководства. Есть основания полагать, что он поехал принимать должность начальника областного ГАИ», — сообщил инсайдер в органах.

Роману Ярышу 44 года, кадровый военный, закончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. После увольнения из армии он пришел в госавтоинспекцию, где прошел путь от помощника командира отдельной роты ГИБДД Верх-Исетского района до командира полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга. Должность комполка он занимает и по сей день. В 2013 году из-за конфликта с Юрием Деминым он ушел из ГАИ во вневедомственную охрану, где занял должность командира полка УВО. Весной 2017 года Ярыш вернулся в ГИБДД, на должность комполка ДПС. В отличие от публичного Демина, Ярыша меньше знают, соответственно, к нему пока нет массового негативного отношения. Из неслужебного известно, что Ярыш хорошо поет. В Сети есть запись его выступления на фестивале «Когда поют солдаты» 1996 года, где он пел, будучи курсантом военного училища.

Александр Лукманов
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