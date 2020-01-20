В Югре вновь вызвали в суд пенсионера, у которого хотят забрать 400 тысяч рублей пенсии

Сургутский филиал «Центра социальных выплат Югры» 28 января начинает четвертый по счету судебный процесс против пенсионера Владимира Карданова, который получал соцльготы в Тюменской области и ХМАО. На этот раз с него требуют вернуть 124,5 тысячи рублей, которые, как считает в учреждении, мужчина незаконно получил в качестве льготы, сообщил «URA.RU» источник в сургутском городском суде.
«Это дело только будет рассматриваться, туда приглашен еще и пенсионный фонд Тюмени. По второму иску суд уже удовлетворил требование „Центра социальных выплат“, по третьему наоборот отказал и оно ушло в апелляцию. Последний иск пока оставлен без движения, что тоже планируется обжаловать в суде ХМАО», — рассказал инсайдер. Информация об этом также содержится в картотеке дел сургутского городского суда.
В департаменте социального развития ХМАО корреспонденту «URA.RU» объяснили, что такая активная претензионная работа учреждения связана с тем, что пенсионер с 2013 года зарегистрирован в Тюмени и состоял там на учете как инвалид. «То есть, Карданов В.А. одновременно получал меры социальной поддержки в двух субъектах Российской Федерации», — заявили в депсоцразвития.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что общая сумма исковых требований к пенсионеру составляет около четырехсот тысяч рублей. Однако сам пенсионер готов в суде доказывать свою точку зрения. Связаться с ним на момент публикации материала журналисту агентства не удалось.