Автолюбители встали в пробку на трассе Екатеринбург — Челябинск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На трассе Екатеринбург — Челябинск образовалась многокилометровая пробка из-за ухудшения погоды. Отдыхающие на озерах Челябинской области поспешили покинуть водоемы до начала грозы.

«В сторону Екатеринбурга образовалась огромная пробка. Возвращаются с озер», — заявил человек на видео, опубликованном в одной из социальных сетей. На кадрах видно большое количество машин на трассе.

Ранее сообщалось, что жители Челябинской области настолько устали от жары, что провели молебен о приходе дождя в одном из храмов. После этого в нескольких районах области пошел дождь.

В ближайшие дни непогода ожидается и на территории Свердловской области. После затяжной жары в регион придут сильные грозы, в Ирбите уже прошел крупный град. МЧС напоминает о правилах безопасности в период непогоды.

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