На трассе Екатеринбург — Челябинск образовалась многокилометровая пробка из-за ухудшения погоды. Отдыхающие на озерах Челябинской области поспешили покинуть водоемы до начала грозы.
«В сторону Екатеринбурга образовалась огромная пробка. Возвращаются с озер», — заявил человек на видео, опубликованном в одной из социальных сетей. На кадрах видно большое количество машин на трассе.
Ранее сообщалось, что жители Челябинской области настолько устали от жары, что провели молебен о приходе дождя в одном из храмов. После этого в нескольких районах области пошел дождь.
В ближайшие дни непогода ожидается и на территории Свердловской области. После затяжной жары в регион придут сильные грозы, в Ирбите уже прошел крупный град. МЧС напоминает о правилах безопасности в период непогоды.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.