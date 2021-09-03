Челябинская фура сгорела на курганской трассе. Погибло два человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Смертельное ДТП произошло на трассе «Иртыш» в ночь на 3 сентября Фото:

Грузовой автомобиль SCANIA с полуприцепом-цистерной сгорел на трассе в Мишкинском районе Курганской области. В результате ДТП погибло два человека, в том числе житель Челябинска, который ехал за рулем фуры, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло в ночь на 3 сентября на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Водитель 1977 года рождения, управляя тягачом SCANIA в составе с полуприцепом-цистерной двигался со стороны Челябинска в сторону Кургана. Не выдержав безопасную дистанцию, он допустил столкновение с автомобилем Toyota Estima под управлением мужчины 1981 года рождения и еще одним тягачом SCANIA с полуприцепом Krone SD, которые ехали перед ним в попутном направлении.

«После столкновения произошло возгорание тягача SCANIA с полуприцепом-цистерной. В полуприцепе-цистерне перевозилось горюче-смазочные материалы. В результате ДТП водитель тягача SCANIA, житель города Челябинска, и водитель легкового автомобиля, житель Кургана, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ГИБДД.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативной группы и пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Курганской области. Объезд места происшествия организовали через расположенный рядом населенный пункт. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Фото:
Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...