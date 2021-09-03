Смертельное ДТП произошло на трассе «Иртыш» в ночь на 3 сентября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Грузовой автомобиль SCANIA с полуприцепом-цистерной сгорел на трассе в Мишкинском районе Курганской области. В результате ДТП погибло два человека, в том числе житель Челябинска, который ехал за рулем фуры, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло в ночь на 3 сентября на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Водитель 1977 года рождения, управляя тягачом SCANIA в составе с полуприцепом-цистерной двигался со стороны Челябинска в сторону Кургана. Не выдержав безопасную дистанцию, он допустил столкновение с автомобилем Toyota Estima под управлением мужчины 1981 года рождения и еще одним тягачом SCANIA с полуприцепом Krone SD, которые ехали перед ним в попутном направлении.

«После столкновения произошло возгорание тягача SCANIA с полуприцепом-цистерной. В полуприцепе-цистерне перевозилось горюче-смазочные материалы. В результате ДТП водитель тягача SCANIA, житель города Челябинска, и водитель легкового автомобиля, житель Кургана, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ГИБДД.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативной группы и пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Курганской области. Объезд места происшествия организовали через расположенный рядом населенный пункт. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Фото: «Типичный Курган», «ВКонтакте»

Фото: «Типичный Курган», «ВКонтакте»

Фото: «Типичный Курган», «ВКонтакте»