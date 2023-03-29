Генштаб ВСУ констатировал успехи России под Артемовском

29 марта 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Российские войска продолжают штурм Бахмута, заявили в генштабе украинский войск Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный штаб украинских войск признал успех ВС России в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщило ведомство в вечерней сводке. «На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех», — говорится в официальном сообщении ведомства в Facebook* (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. После этого заявления США выразили обеспокоенность тем, что Зеленский пока отвергает рекомендации своего генштаба уйти из Бахмута. Сегодня президент Украины признал, что украинская стороны не сможет сопротивляться России без поддержки США. Он заявил, что потеря Бахмута может стать политическим поражением и снизить боевой настрой украинских войск, из-за чего Киев проиграет в конфликте с российской армией. *Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генеральный штаб украинских войск признал успех ВС России в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщило ведомство в вечерней сводке. «На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех», — говорится в официальном сообщении ведомства в Facebook* (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. После этого заявления США выразили обеспокоенность тем, что Зеленский пока отвергает рекомендации своего генштаба уйти из Бахмута. Сегодня президент Украины признал, что украинская стороны не сможет сопротивляться России без поддержки США. Он заявил, что потеря Бахмута может стать политическим поражением и снизить боевой настрой украинских войск, из-за чего Киев проиграет в конфликте с российской армией. *Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ