Управление тюменского правительства накажет проектировщиков дорог

Управление автодорог Тюменской области судится с проектными институтами

Дороги по проектам «проштрафившихся» институтов из Тюмени и Югры строят уже больше пяти лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Управление автомобильных дорог Тюменской области намерено взыскать с проектных институтов из Тюмени и Югры крупные суммы за неисполнение обязательств по контрактам. Иски от ведомства в адрес ООО «Тюменьдорпроект» и ООО «Академпроект» зарегистрированы в электронной картотеке арбитражных дел, сообщает портал «Электронное правосудие».

«Зарегистрировано четыре иска, один из них — в адрес ООО „Академпроект“, зарегистрированного в ХМАО, четвертый — в адрес ООО ПИИ „Тюменьдорпроект“, работающего в Тюменской области. Во всех четырех случаях истец — управление автомобильных дорог Тюменской области. Суммы исков разные, все четыре иска пока не поступили в работу» — говорится в карточках электронных дел.

Система СБИС сообщает, что в 2023 году это уже девятый иск к «Тюменьдорпроекту» от регионального управления автодорог. Общая сумма этих дел превышает три миллиона рублей. С проектным институтом управление судится за некачественное выполнение обязательств по контрактам с 2020 года, однако ранее количество иском не превышало двух за год. К «Академпроекту» претензии у управления возникали в последний раз в 2020 году, а вот в 2023 ведомство судилось с проектным институтом уже семь раз. Обе компании практически не имеют финансовых рисков, отмечает система СБИС.

Ранее URA.RU рассказало об исках, фигурантом которых стала скандальная теплоэнергетическая компания из Нижнетавдинского района Тюменской области. В этом году претензии к ООО «Тавда-Уют» в большом количестве возникли у тюменской дочки «Транснефти».