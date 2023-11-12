Обстановка на донецком направлении 12 ноября

Журналист Bild: Украина безуспешно противостоит ВС РФ под Авдеевкой

12 ноября 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Только на донецком направлении ВСУ потеряли свыше 250 своих солдат, уточнили в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные отразили пять украинских атак на донецком направлении, в результате чего было уничтожено до 250 украинских солдат, уточнили в Минобороны РФ. Немецкий журналист Bild Юлиан Репке также писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются противостоять российским бойцам под Авдеевкой (Донецкая область), но не способны победить в военном конфликте на истощение. URA.RU приводят основные успехи ВС РФ на различных направлениях за сутки. Успехи на донецком и южно-донецком направлениях Российские солдаты из группировки «Южный» при помощи артиллерии смогли отразить пять украинских атак. Основные атаки шли в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка в ДНР. В ходе наступления Украина потеряла около 250 человек. Помимо боевого транспорта, российские бойцы успешно уничтожили польскую артиллерийскую установку, американскую гаубицу и несколько советских орудий. На южно-донецком направлении ВС РФ отразили атаку украинкой бригады в ДНР. В районе города Угледар солдаты РФ также поразили две механизированные бригады. Украина на этих направлениях потеряла более 80 человек. ВСУ противостоят российским военным и под Авдеевкой в Донецкой области, но у них не получится победить из-за соотношения российской и украинской армии. Таким мнением поделился немецкий журналист Bild Юлиан Репке. Другие направления Солдаты РФ из группировки «Западный» при помощи артиллерии и авиации ударили по механизированной украинской бригаде на купянском направлении. ВСУ потеряли более 40 человек в Харьковской области, а также российские солдаты поразили несколько американских гаубиц и артиллерийских установок. На этой же территории уничтожен украинский склад.

На Запорожском направлении ВС РФ поразили технику и личный состав ВСУ в районе села Работино. Уничтожено до 55 вражеских бойцов.

ВСУ за стуки потеряли до 60 человек и ряд военной техники на херсонском направлении. Среди поврежденных орудий оказались гаубица и несколько боевых машин. Общие потери ВСУ За сутки на всех основных направлениях спецоперации российские солдаты сбили 42 беспилотника, а также перехватили несколько снарядов HIMARS. Всего с начала СВО Украина потеряла 534 самолета, 254 вертолета, 8 871 дронов, 13 358 танков и не только. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные отразили пять украинских атак на донецком направлении, в результате чего было уничтожено до 250 украинских солдат, уточнили в Минобороны РФ. Немецкий журналист Bild Юлиан Репке также писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются противостоять российским бойцам под Авдеевкой (Донецкая область), но не способны победить в военном конфликте на истощение. URA.RU приводят основные успехи ВС РФ на различных направлениях за сутки. Российские солдаты из группировки «Южный» при помощи артиллерии смогли отразить пять украинских атак. Основные атаки шли в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка в ДНР. В ходе наступления Украина потеряла около 250 человек. Помимо боевого транспорта, российские бойцы успешно уничтожили польскую артиллерийскую установку, американскую гаубицу и несколько советских орудий. На южно-донецком направлении ВС РФ отразили атаку украинкой бригады в ДНР. В районе города Угледар солдаты РФ также поразили две механизированные бригады. Украина на этих направлениях потеряла более 80 человек. ВСУ противостоят российским военным и под Авдеевкой в Донецкой области, но у них не получится победить из-за соотношения российской и украинской армии. Таким мнением поделился немецкий журналист Bild Юлиан Репке. За сутки на всех основных направлениях спецоперации российские солдаты сбили 42 беспилотника, а также перехватили несколько снарядов HIMARS. Всего с начала СВО Украина потеряла 534 самолета, 254 вертолета, 8 871 дронов, 13 358 танков и не только.