Российские военные отразили пять украинских атак на донецком направлении, в результате чего было уничтожено до 250 украинских солдат, уточнили в Минобороны РФ. Немецкий журналист Bild Юлиан Репке также писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются противостоять российским бойцам под Авдеевкой (Донецкая область), но не способны победить в военном конфликте на истощение. URA.RU приводят основные успехи ВС РФ на различных направлениях за сутки.
Успехи на донецком и южно-донецком направлениях
Российские солдаты из группировки «Южный» при помощи артиллерии смогли отразить пять украинских атак. Основные атаки шли в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка в ДНР. В ходе наступления Украина потеряла около 250 человек. Помимо боевого транспорта, российские бойцы успешно уничтожили польскую артиллерийскую установку, американскую гаубицу и несколько советских орудий.
На южно-донецком направлении ВС РФ отразили атаку украинкой бригады в ДНР. В районе города Угледар солдаты РФ также поразили две механизированные бригады. Украина на этих направлениях потеряла более 80 человек.
ВСУ противостоят российским военным и под Авдеевкой в Донецкой области, но у них не получится победить из-за соотношения российской и украинской армии. Таким мнением поделился немецкий журналист Bild Юлиан Репке.
Другие направления
- Солдаты РФ из группировки «Западный» при помощи артиллерии и авиации ударили по механизированной украинской бригаде на купянском направлении. ВСУ потеряли более 40 человек в Харьковской области, а также российские солдаты поразили несколько американских гаубиц и артиллерийских установок. На этой же территории уничтожен украинский склад.
- На Запорожском направлении ВС РФ поразили технику и личный состав ВСУ в районе села Работино. Уничтожено до 55 вражеских бойцов.
- ВСУ за стуки потеряли до 60 человек и ряд военной техники на херсонском направлении. Среди поврежденных орудий оказались гаубица и несколько боевых машин.
Общие потери ВСУ
За сутки на всех основных направлениях спецоперации российские солдаты сбили 42 беспилотника, а также перехватили несколько снарядов HIMARS. Всего с начала СВО Украина потеряла 534 самолета, 254 вертолета, 8 871 дронов, 13 358 танков и не только.
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