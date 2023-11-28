Челябинский минстрой потребовал 25 миллионов с тюменской фирмы

28 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Минстрой пытается взыскать деньги через арбитражный суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области пытается через суд взыскать более 25 миллионов рублей с тюменской компании «Региональное управление буровых и водохозяйственных работ». Соответствующая информация содержится в картотеке областного арбитражного суда. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Региональное управление буровых и водохозяйственных работ», г. Тюмень, о взыскании 25 040 763 руб. 26 коп. Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125 и 126 АПК РФ». — говорится в определении суда. Согласно базы «Сбис», в 2020 году тюменская компания заключила с минстроем два контракта на общую сумму 92 миллиона рублей. Компания должна была построить сети водоснабжения и водоотведения в парке индустриальных инноваций в поселке Малая Сосновка Сосновского района. URA.RU направило запросы в адрес минстроя и ООО «РУБ и ВР». По поступлении ответов комментарии будут опубликованы.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области пытается через суд взыскать более 25 миллионов рублей с тюменской компании «Региональное управление буровых и водохозяйственных работ». Соответствующая информация содержится в картотеке областного арбитражного суда. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Региональное управление буровых и водохозяйственных работ», г. Тюмень, о взыскании 25 040 763 руб. 26 коп. Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125 и 126 АПК РФ». — говорится в определении суда. Согласно базы «Сбис», в 2020 году тюменская компания заключила с минстроем два контракта на общую сумму 92 миллиона рублей. Компания должна была построить сети водоснабжения и водоотведения в парке индустриальных инноваций в поселке Малая Сосновка Сосновского района. URA.RU направило запросы в адрес минстроя и ООО «РУБ и ВР». По поступлении ответов комментарии будут опубликованы.