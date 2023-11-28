Челябинский минстрой потребовал 25 миллионов с тюменской фирмы

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Пожарные учения по эвакуации людей из здания Арбитражного суда. Челябинск, очередь , арбитражный суд челябинской области, толпа
Минстрой пытается взыскать деньги через арбитражный суд Фото:

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области пытается через суд взыскать более 25 миллионов рублей с тюменской компании «Региональное управление буровых и водохозяйственных работ». Соответствующая информация содержится в картотеке областного арбитражного суда.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Региональное управление буровых и водохозяйственных работ», г. Тюмень, о взыскании 25 040 763 руб. 26 коп. Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125 и 126 АПК РФ». — говорится в определении суда.

Согласно базы «Сбис», в 2020 году тюменская компания заключила с минстроем два контракта на общую сумму 92 миллиона рублей. Компания должна была построить сети водоснабжения и водоотведения в парке индустриальных инноваций в поселке Малая Сосновка Сосновского района.

URA.RU направило запросы в адрес минстроя и ООО «РУБ и ВР». По поступлении ответов комментарии будут опубликованы.

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Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области пытается через суд взыскать более 25 миллионов рублей с тюменской компании «Региональное управление буровых и водохозяйственных работ». Соответствующая информация содержится в картотеке областного арбитражного суда. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Региональное управление буровых и водохозяйственных работ», г. Тюмень, о взыскании 25 040 763 руб. 26 коп. Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125 и 126 АПК РФ». — говорится в определении суда. Согласно базы «Сбис», в 2020 году тюменская компания заключила с минстроем два контракта на общую сумму 92 миллиона рублей. Компания должна была построить сети водоснабжения и водоотведения в парке индустриальных инноваций в поселке Малая Сосновка Сосновского района. URA.RU направило запросы в адрес минстроя и ООО «РУБ и ВР». По поступлении ответов комментарии будут опубликованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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