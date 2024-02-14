Рогов: группа украинских солдат сдалась под Работино

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, всу, наемник,  stock
Группа ВСУ сдалась в плен под Работино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен на линии фронта под Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

«Украинские командиры отправили своих подчиненных на позиции, которые к тому моменту уже были под контролем российских военных. Солдат противника подпустили, они сдались без единого выстрела», — сообщил Рогов РИА Новости.

Бои в Работино продолжаются несколько дней. В начале февраля Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ при помощи артиллерии нанесли крупный удар по вражеской технике и скоплению живой силы на территории. Позже в Работино приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен на линии фронта под Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. «Украинские командиры отправили своих подчиненных на позиции, которые к тому моменту уже были под контролем российских военных. Солдат противника подпустили, они сдались без единого выстрела», — сообщил Рогов РИА Новости. Бои в Работино продолжаются несколько дней. В начале февраля Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ при помощи артиллерии нанесли крупный удар по вражеской технике и скоплению живой силы на территории. Позже в Работино приезжал президент Украины Владимир Зеленский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...