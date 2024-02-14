Рогов: группа украинских солдат сдалась под Работино

14 февраля 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Группа ВСУ сдалась в плен под Работино Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен на линии фронта под Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. «Украинские командиры отправили своих подчиненных на позиции, которые к тому моменту уже были под контролем российских военных. Солдат противника подпустили, они сдались без единого выстрела», — сообщил Рогов РИА Новости. Бои в Работино продолжаются несколько дней. В начале февраля Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ при помощи артиллерии нанесли крупный удар по вражеской технике и скоплению живой силы на территории. Позже в Работино приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен на линии фронта под Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. «Украинские командиры отправили своих подчиненных на позиции, которые к тому моменту уже были под контролем российских военных. Солдат противника подпустили, они сдались без единого выстрела», — сообщил Рогов РИА Новости. Бои в Работино продолжаются несколько дней. В начале февраля Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ при помощи артиллерии нанесли крупный удар по вражеской технике и скоплению живой силы на территории. Позже в Работино приезжал президент Украины Владимир Зеленский.