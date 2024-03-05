Подрядчик из Челябинска оценил состояние курганского моста по Карбышева. Фото

На курганском мосту по улице Карбышева оголена арматура

05 марта 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Подрядчик оценил состояние курганского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель подрядной организации «Промстрой» из Челябинска Сергей Сергеев описал состояние моста через реку Черная по улице Карбышева в Кургане. С его слов, сооружение давно нуждалось в капитальном ремонте. Соответствующая информация появилась на официальном сайте администрации Кургана. «Начинаем с фрезерования асфальтобетонного покрытия. Разбираем зоны сопряжения на опорах в соответствии с графиком, затем приступаем к ремонту межбалочных швов и монолитных консолей. Межбалочные швы требуют ремонта, арматура на них местами оголена, шкафные стенки находятся в неудовлетворительном состоянии», — цитируют подрядчика на сайте мэрии Кургана. Сообщается, что решение о капитальном ремонте было принято курганскими властями после детального обследования. При этом, глава управления дорожного хозяйства и благоустройства города Денис Давыдов пояснил, что при работе с мостом не требуется полностью перекрывать движение. Отмечается, что подрядчик будет ремонтировать сооружение на улице Карбышева с закрытием пополосно. «Две полосы сейчас закрыты, на них будут вестись ремонтные работы. Две другие полосы открыты для движения. При ремонте первой половины моста движение пешеходов будет осуществляться по пешеходной зоне на противоположной стороне. А также проход пешеходов возможен со стороны храма святого Пантелеимона», — указано на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что в течение 2024 года в Кургане и в области будет отремонтировано девять мостовых сооружений. Через реку Черную уже ремонтируют два моста — по проспекту Маршала Голикова и улице Карбышева. Мост через реку Черная на Карбышева в неудовлетворительном состоянии Фото: сайт администрации города Кургана Ремонтом курганского моста занялся подрядчик из Челябинска Фото: сайт администрации города Кургана Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель подрядной организации «Промстрой» из Челябинска Сергей Сергеев описал состояние моста через реку Черная по улице Карбышева в Кургане. С его слов, сооружение давно нуждалось в капитальном ремонте. Соответствующая информация появилась на официальном сайте администрации Кургана. «Начинаем с фрезерования асфальтобетонного покрытия. Разбираем зоны сопряжения на опорах в соответствии с графиком, затем приступаем к ремонту межбалочных швов и монолитных консолей. Межбалочные швы требуют ремонта, арматура на них местами оголена, шкафные стенки находятся в неудовлетворительном состоянии», — цитируют подрядчика на сайте мэрии Кургана. Сообщается, что решение о капитальном ремонте было принято курганскими властями после детального обследования. При этом, глава управления дорожного хозяйства и благоустройства города Денис Давыдов пояснил, что при работе с мостом не требуется полностью перекрывать движение. Отмечается, что подрядчик будет ремонтировать сооружение на улице Карбышева с закрытием пополосно. «Две полосы сейчас закрыты, на них будут вестись ремонтные работы. Две другие полосы открыты для движения. При ремонте первой половины моста движение пешеходов будет осуществляться по пешеходной зоне на противоположной стороне. А также проход пешеходов возможен со стороны храма святого Пантелеимона», — указано на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что в течение 2024 года в Кургане и в области будет отремонтировано девять мостовых сооружений. Через реку Черную уже ремонтируют два моста — по проспекту Маршала Голикова и улице Карбышева.