Тюменские власти хотят взыскать миллионы с подрядчика легендарного долгостроя ХМАО

Тюменские власти намерены взыскать 160 миллионов рублей с подрядчика легендарного долгостроя. Окружная больница в Нижневартовске строилась 12 лет по программе «Сотрудничество» Югры, Ямала и Тюменской области, и ее стоимость за это время выросла с 4 до 30 миллиардов рублей. Информация опубликована на сайте арбитражного суда ХМАО.
«Арбитражный суд ХМАО, ознакомившись с исковым заявлением ГКУ Тюменской области „Управление капитального строительства“ к ООО „Версо-Монолит“ о взыскании 158 719 138 руб. 09 коп.решил: принять исковое заявление, возбудить производство по делу. Начать подготовку дела к судебному разбирательству. Назначить предварительное судебное заседание на 12 сентября 2024 года», — указано в картотеке дел.
УКС Тюменской области подало исковое заявление в арбитражный суд ХМАО 30 мая 2024 года — в день отставки экс-губернатора Натальи Комаровой. Параллельно проходили проверки в отношении бывшего директора УКС ХМАО и куратора долгостроя Эдуарда Алексеенко, которые, как сообщают инсайдеры, вылились в уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями. Он не вел с подрядчиком претензионную работу. В картотеке дел указано, отмечают, что ни одна из предыдущих попыток тюменского УКС взыскать с подрядчика неустойку за сорванные сроки строительства не превышала четверти миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО завели уголовное дело на экс-куратора больницы-долгостроя Эдуарда Алексеенко. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.