Атака на Курскую область приблизила конец спецоперации: карта боев на 7 августа

Алаудинов: армия Украины потратила последние резервы на атаку на Курскую область

07 августа 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

ВСУ тратят свои последние боевые резервы, чтобы напасть на границу у Курской области Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что в скором времени последние резервы ВСУ на границе с Курской областью будут уничтожены. Эти резервы были последними в запасе противника. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Фото: инфографика URA.RU Атаки ВСУ на регионы России Апты Алаудинов высказался о текущей обстановке на границе с Курской областью, утверждая, что последние резервы армии Украины, задействованные в попытке атаки, будут скоро уничтожены. Он также выразил уверенность в том, что специальная военная операция подходит к завершению. Украинская армия провела массированную атаку по территории Курской области. В результате этого было ранено шесть детей, из них трое — из одной семьи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Отмечается, что трехлетняя девочка была доставлена в больницу с травмами средней тяжести, а двухлетний мальчик получил осколочные ранения спины. Известно, что его мать погибла. Помимо прочего, в районе Суджи погибли водитель автомобиля скорой помощи и фельдшер, украинский беспилотник прилетел в их машину, пишет telegram-канал WarGonzo. Врио губернатора региона Алексей Смирнов призвал жителей к сдаче донорской крови для оказания помощи пострадавшим. Также количество пострадавших увеличилось до 28 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что происходящее в Курской области является актом терроризма. Также и Ростовская область была атакована украинскими беспилотниками. Было сбито два дрона, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено. Кроме того, над Белгородской областью было сбито три БПЛА. Помимо прочего, над Воронежской областью было сбито два беспилотника. Однако их осколки при падении повредили жилые многоквартирные дома, в одном из них выбило окна. Также повреждения получили автомобили. Донецкое направление ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив порядка 40 снарядов, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также на направлении бойцы Южной группировки войск захватили опорный пункт украинской армии, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что цель была выявлена с помощью разведывательного БПЛА группой разведчиков в лесополосе. Кроме того, подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках группировки войск «Днепр» обнаружили с помощью дрона Zala американскую 155-мм гаубицу М-777. По информации Минобороны РФ, артиллерийское орудие было замечено на правом берегу реки Днепр. Гаубица была уничтожена барражирующими боеприпасами «Ланцет» после того, как ее координаты были переданы на командный пункт. На донецком фронте ВС РФ продолжают действия по освобождению Красногоровки, ведутся бои на окраинах города. В районе Карловки и Карловского водохранилища также продолжаются боевые действия без заметных изменений. В Нью-Йорке отмечаются тактические успехи российских войск, но говорить о полном контроле над населенным пунктом рано, пишет telegram-канал WarGonzo. Часовоярское направление Российские войска активно ведут боевые действия в восточной части Часов Яра, применяя средства дальнего поражения против позиций ВСУ. В то же время происходит укрепление позиций на флангах, передает WarGonzo. Авдеевское направление Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелкового соединения группировки войск «Центр» выполнили задачу по поражению сосредоточения пехоты и техники ВСУ на авдеевском направлении. Удар был нанесен по скоплению живой силы и техники противника, которое было расположено в лесополосе, заявили в российском военном ведомстве. Харьковское направление На харьковском направлении значительных изменений не произошло. Бои продолжаются в Волчанске. В районе Глубокого ВСУ предприняли попытку контратаки, которая не увенчалась успехом, пишет telegram-канал WarGonzo. Артиллеристы группировки войск «Север» успешно поразили опорные пункты, расчеты беспилотников и пехоту украинской армии в Харьковской области. Эти действия были выполнены с помощью гаубиц «Мста-Б», передает Минобороны. Запорожское направление На запорожском направлении ситуация остается без существенных изменений в линии боевого соприкосновения. Преимущественно идут позиционные бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. ВС России стараются улучшить свои позиции, время от времени атакуя позиции украинской армии, при этом активно используются средства дальнего поражения. ВС РФ успешно использовали новую модификацию дронов-камикадзе самолетного типа «Привет-82МК2», результате ее использования возник пожар. Таким образом была уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, произведенная в США, заявили в конструкторском бюро «Око». Удары по территории Украины На западе Украины в городе Хмельницкий местные жители услышали серию взрывов. Позже телеканал «Общественное» сообщил о повторных взрывав на территории города. По данным телеканала, также и в Сумах Сумской области прозвучали взрывы, на территории региона с вечера вторника объявлена тревога. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что в скором времени последние резервы ВСУ на границе с Курской областью будут уничтожены. Эти резервы были последними в запасе противника. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Апты Алаудинов высказался о текущей обстановке на границе с Курской областью, утверждая, что последние резервы армии Украины, задействованные в попытке атаки, будут скоро уничтожены. Он также выразил уверенность в том, что специальная военная операция подходит к завершению. Украинская армия провела массированную атаку по территории Курской области. В результате этого было ранено шесть детей, из них трое — из одной семьи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Отмечается, что трехлетняя девочка была доставлена в больницу с травмами средней тяжести, а двухлетний мальчик получил осколочные ранения спины. Известно, что его мать погибла. Помимо прочего, в районе Суджи погибли водитель автомобиля скорой помощи и фельдшер, украинский беспилотник прилетел в их машину, пишет telegram-канал WarGonzo. Врио губернатора региона Алексей Смирнов призвал жителей к сдаче донорской крови для оказания помощи пострадавшим. Также количество пострадавших увеличилось до 28 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что происходящее в Курской области является актом терроризма. Также и Ростовская область была атакована украинскими беспилотниками. Было сбито два дрона, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено. Кроме того, над Белгородской областью было сбито три БПЛА. Помимо прочего, над Воронежской областью было сбито два беспилотника. Однако их осколки при падении повредили жилые многоквартирные дома, в одном из них выбило окна. Также повреждения получили автомобили. ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив порядка 40 снарядов, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также на направлении бойцы Южной группировки войск захватили опорный пункт украинской армии, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что цель была выявлена с помощью разведывательного БПЛА группой разведчиков в лесополосе. Кроме того, подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках группировки войск «Днепр» обнаружили с помощью дрона Zala американскую 155-мм гаубицу М-777. По информации Минобороны РФ, артиллерийское орудие было замечено на правом берегу реки Днепр. Гаубица была уничтожена барражирующими боеприпасами «Ланцет» после того, как ее координаты были переданы на командный пункт. На донецком фронте ВС РФ продолжают действия по освобождению Красногоровки, ведутся бои на окраинах города. В районе Карловки и Карловского водохранилища также продолжаются боевые действия без заметных изменений. В Нью-Йорке отмечаются тактические успехи российских войск, но говорить о полном контроле над населенным пунктом рано, пишет telegram-канал WarGonzo. Российские войска активно ведут боевые действия в восточной части Часов Яра, применяя средства дальнего поражения против позиций ВСУ. В то же время происходит укрепление позиций на флангах, передает WarGonzo. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелкового соединения группировки войск «Центр» выполнили задачу по поражению сосредоточения пехоты и техники ВСУ на авдеевском направлении. Удар был нанесен по скоплению живой силы и техники противника, которое было расположено в лесополосе, заявили в российском военном ведомстве. На харьковском направлении значительных изменений не произошло. Бои продолжаются в Волчанске. В районе Глубокого ВСУ предприняли попытку контратаки, которая не увенчалась успехом, пишет telegram-канал WarGonzo. Артиллеристы группировки войск «Север» успешно поразили опорные пункты, расчеты беспилотников и пехоту украинской армии в Харьковской области. Эти действия были выполнены с помощью гаубиц «Мста-Б», передает Минобороны. На запорожском направлении ситуация остается без существенных изменений в линии боевого соприкосновения. Преимущественно идут позиционные бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. ВС России стараются улучшить свои позиции, время от времени атакуя позиции украинской армии, при этом активно используются средства дальнего поражения. ВС РФ успешно использовали новую модификацию дронов-камикадзе самолетного типа «Привет-82МК2», результате ее использования возник пожар. Таким образом была уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, произведенная в США, заявили в конструкторском бюро «Око». На западе Украины в городе Хмельницкий местные жители услышали серию взрывов. Позже телеканал «Общественное» сообщил о повторных взрывав на территории города. По данным телеканала, также и в Сумах Сумской области прозвучали взрывы, на территории региона с вечера вторника объявлена тревога.