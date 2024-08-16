Российских школьников отправили в экспедицию на Камчатку. Фото

16 августа 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Дети готовились к экспедиции с сентября Фото: пресс-служба Росатома Более 80 школьников, студентов и преподавателей отправили в этом году в «Менделеевскую экологическую экспедицию» на Камчатку. К «менделеевцам» также впервые присоединились победители Всероссийского конкурса «Большая перемена». Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росатома, таким образом, экспедиция 2024 года стала рекордной по числу представленных регионов — всего их оказалось 12. «В Росатоме работает почти 400 тысяч человек, и ежегодно к нам на работу приходят тысячи молодых людей, которые заканчивают учебные заведения. В какой-то момент мы задумались, что кроме юных атомщиков, нам нужны еще и юные химики…. Главная наша задача — создавать „окна возможностей“, чтобы каждый юный эколог мог получить нужный старт и пройти первые несколько шагов на пути к мечте вместе с Росатомом», — прокомментировал первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. Школьники и студенты посещали уникальные природные места Камчатского края и изучали экосистему полуострова (океана, озер и вулканов). Научно-исследовательская программа продолжалась в течение недели. «Камчатка — это территория, созданная для изучения и открытий. Она является настоящей природной лабораторией и представляет огромный научный интерес, ее природная ценность имеет поистине планетарный масштаб, и я хочу надеяться, что вы прониклись энергией и силой этих мест, открыли для себя что-то новое, общаясь с нашей природой», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Менделеевская экологическая экспедиция» — это уникальный проект Росатома. Начиная с сентября, дети готовили проекты на тему экологии родного города, а потом лучшие из них получили приглашение в экспедицию. Экспедиция является частью Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». Мероприятие продолжалось в течение недели Фото: пресс-служба Росатома Школьники и студенты изучали изучали экосистему полуострова Фото: пресс-служба Росатома Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 80 школьников, студентов и преподавателей отправили в этом году в «Менделеевскую экологическую экспедицию» на Камчатку. К «менделеевцам» также впервые присоединились победители Всероссийского конкурса «Большая перемена». Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росатома, таким образом, экспедиция 2024 года стала рекордной по числу представленных регионов — всего их оказалось 12. «В Росатоме работает почти 400 тысяч человек, и ежегодно к нам на работу приходят тысячи молодых людей, которые заканчивают учебные заведения. В какой-то момент мы задумались, что кроме юных атомщиков, нам нужны еще и юные химики…. Главная наша задача — создавать „окна возможностей“, чтобы каждый юный эколог мог получить нужный старт и пройти первые несколько шагов на пути к мечте вместе с Росатомом», — прокомментировал первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. Школьники и студенты посещали уникальные природные места Камчатского края и изучали экосистему полуострова (океана, озер и вулканов). Научно-исследовательская программа продолжалась в течение недели. «Камчатка — это территория, созданная для изучения и открытий. Она является настоящей природной лабораторией и представляет огромный научный интерес, ее природная ценность имеет поистине планетарный масштаб, и я хочу надеяться, что вы прониклись энергией и силой этих мест, открыли для себя что-то новое, общаясь с нашей природой», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Менделеевская экологическая экспедиция» — это уникальный проект Росатома. Начиная с сентября, дети готовили проекты на тему экологии родного города, а потом лучшие из них получили приглашение в экспедицию. Экспедиция является частью Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».