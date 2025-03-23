РТ: российские военные скрытно проникли в тыл ВСУ и взяли пленных

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Вооруженные силы России тайно проникли в тыл ВСУ на Донецком направлении
Вооруженные силы России тайно проникли в тыл ВСУ на Донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие провели скрытную операцию в тылу Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, в результате которой были взяты пленные. Об этом сообщили штурмовики группировки войск «Юг».

«Вчетвером вышли — все, мы начали их выводить из лесопосадки, из их блиндажа. И по нам начал их миномет работать, кассеты работать. Погиб их один. И трое — мы их вывели, довели до блиндажа», — рассказал один из российских штурмовиков, участвовавших в операции. Его слова передает военный корреспондент RT Максим аль-Тури. 

По данным бойцов, в ходе операции было уничтожено шесть солдат ВСУ. Еще четверо сдались в плен, однако один из них погиб от огня своих же товарищей.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военные силы освободили Срибное в Донецкой Народной Республике. По информации ведомства, успех был достигнут благодаря активным и решительным действиям подразделений военной группировки «Центр».

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Российские военнослужащие провели скрытную операцию в тылу Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, в результате которой были взяты пленные. Об этом сообщили штурмовики группировки войск «Юг». «Вчетвером вышли — все, мы начали их выводить из лесопосадки, из их блиндажа. И по нам начал их миномет работать, кассеты работать. Погиб их один. И трое — мы их вывели, довели до блиндажа», — рассказал один из российских штурмовиков, участвовавших в операции. Его слова передает военный корреспондент RT Максим аль-Тури.  По данным бойцов, в ходе операции было уничтожено шесть солдат ВСУ. Еще четверо сдались в плен, однако один из них погиб от огня своих же товарищей. Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военные силы освободили Срибное в Донецкой Народной Республике. По информации ведомства, успех был достигнут благодаря активным и решительным действиям подразделений военной группировки «Центр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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