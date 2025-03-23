Российские военнослужащие провели скрытную операцию в тылу Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, в результате которой были взяты пленные. Об этом сообщили штурмовики группировки войск «Юг».
«Вчетвером вышли — все, мы начали их выводить из лесопосадки, из их блиндажа. И по нам начал их миномет работать, кассеты работать. Погиб их один. И трое — мы их вывели, довели до блиндажа», — рассказал один из российских штурмовиков, участвовавших в операции. Его слова передает военный корреспондент RT Максим аль-Тури.
По данным бойцов, в ходе операции было уничтожено шесть солдат ВСУ. Еще четверо сдались в плен, однако один из них погиб от огня своих же товарищей.
Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военные силы освободили Срибное в Донецкой Народной Республике. По информации ведомства, успех был достигнут благодаря активным и решительным действиям подразделений военной группировки «Центр».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.