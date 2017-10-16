Тысячи животных из зоопарков пойдут на мясо по новому закону

17:35 16 октября 2017 6

Огромное число животных из-за ненужности пустят под нож Фото: babyblog.ru

В случае принятия закона «Об ответственном обращении с животными» тысячи единиц живности рискуют попасть под нож. Депутаты, «продавливающие» тотальный запрет контактных зоопарков, не думают о дальнейшей судьбе питомцев, — возмущаются владельцы зверинцев.

«Сколько животных в каждом зоопарке, сколько тысяч их по стране? Куда их всех потом девать — на мясо?» — спрашивает представитель зоопарка в Ектеринбурге Кристина Степанова в беседе с «URA.RU».

Зоозащитники инициируют принятие закона о жестоком обращении с животными на протяжении последних двадцати лет. Лед тронулся в 2017 году, когда законопроект был принят в Госдуме в двух чтениях. Если проект закона «Об ответственном обращении с животными» в том виде, как он выглядит сейчас, будет принят в третьем чтении, это автоматически приведет к тому, что вне закона окажутся контактные зоопарки. Это тысячи объектов по всей стане, выполняющих социальную функцию.

«Контактные зоопарки осуществляют насилие и негуманное обращение с животными, предоставляя коммерческую услугу посетителю зоопарка, гарантирующую физический контакт с животным, при этом владельцы контактных зоопарков не дают животным возможности избежать этого контакта», — цитирует miloserdie.ru обвинение зампреда комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова.

Глава комитета Ольга Тимофеева говорит более определенно: «В ближайшие месяцы Госдума примет законопроект об ответственном отношении к животным. В частности, он предусматривает запрет контактных зоопарков».

Бурное развитие контактных зоопарков в крупных торговых центрах по всей России началось в 2013 году. Сегодня такой зверинец есть практически в каждом более-менее крупном населенном пункте.

«Владельцы контактных зоопарков пошли двумя путями. Одни сделали упор на научно-познавательной стороне вопроса, пригласили специалистов, экскурсоводов. Другие решили взять массовостью, когда разной живности очень много и в этом случае действительно условия жизни питомцев оставляют желать лучшего», — рассуждает в разговоре с нашим агентством представитель Екатеринбургского зоопарка Кристина Степанова.

По подсчетам специалистов, в среднем в контактных зоопарках содержится по 20-30 видов животных и птиц, это примерно 50-100 голов. И это не животные, взятые из дикой природы, а уже в третьем-пятом-десятом поколении домашние, не приспособленные к самостоятельной жизни.

«Во многих городах контактные зоопарки — это социальные познавательные проекты. Единственное место, где дети могут вблизи увидеть животных, услышать рассказы о их жизни от экскурсоводов. Не зря контактные зоопарки, как правило, полны народа, чаще всего это мамы с маленькими детьми. Те, кто заводит живность дома, часто приходят за консультациями. Советуются, как лучше ухаживать, как кормить, — продолжает Кристина Степанова. — Как правило, уже почти нигде нет, как раньше, свободного доступа людей к любой живности. Сейчас, как правило, можно погладить лишь каких-нибудь цыплят».

В некоторых городах один-два контактных зоопарка, в Екатеринбурге, например, их семь. Условия содержания животных, разумеется, тоже везде разные — где-то хорошие, где-то не очень. Но вместо того, чтобы навести порядок в этой сфере, планируется полная ликвидация заведений как явления.