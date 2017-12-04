19:33 04 декабря 2017 0

Коляде завязали глаза и повезли делать подарок Фото: Эка Вашакидзе

Известный уральский режиссер и драматург сегодня празднует свое 60-летие. По словам Николая Коляды, этот праздник у него получился со с слезами на глазах.

«Я весь день плачу. Рано утром меня артисты зачем-то повезли куда-то, завязали глаза. Ну, думал — какие-то шарики, бассейн или еще что будет. Развязывают глаза в автоцентре. Передо мной машина. У меня уже полгода нет машины. Я говорю: «Это что такое?» «Подарок», — говорят. «Вы сдурели? — говорю. — У меня нет денег такой кредит выплачивать». А они говорят: «Это вам подарила Люба, ваша подружка из детства». «Вот с утра я сижу и реву. Господи, неужели такие люди еще есть на свете?!» — написал Николай Коляда на своей странице в Facebook.

1/2 Увидев подарок, юбиляр не выдержал и заплакал Фото: Эка Вашакидзе

Оказалось, что подарок Коляде сделала действительно его подруга детства и постоянная поклонница из Казахстана. Женщина занимается бизнесом, и сделать такой подарок ей не накладно. Сам Коляда родом из Кустанайской области в Казахстане. Режиссер позвонил своей подруге и опять расплакался. В день рождения Николай Коляда получил в подарок новый автомобиль Renault Kaptur.

Редакция «URA.RU» пыталась связаться с Николаем Колядой, чтобы поздравить его. Но не удалось, так как сегодняшний день у него расписан, а вечером в «Коляда-театре» начался праздничный концерт.

В июне этого года стало известно, что Коляда представлен на звание народного артиста России. Артист хотел получить звание как подарок к юбилею, но бюрократическая процедура оформления документов затянулась, и к дню рождения не успели.