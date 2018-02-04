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04 февраля 2018
14:00  04 февраля 2018 2

Прослушка Березовского, объяснения олигархов, пьяные птицы. Дайджест новостей от «URA.RU»

Для жизни в Великобритании россиянам придется раскрыть все свои доходыdepositphotos.com © URA.RU

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Самое интересное к этой минуте:

Террористы сбили российский самолет в Сирии и убили пилота, а кадры уничтожения выложили в Сеть. Но наши военные не остались в стороне и уничтожили 30 боевиков в отместку за сбитый штурмовик.

Пранкеры опубликовали прослушку Березовского, где тот призывал к госперевороту в России. У нас есть видео.

В рейтинге верховенства права Россия оказалась ниже Украины и Киргизии. Согласно списку, наша страна уступает не только этим странам, а многим государствам бывшего СССР.

Российских олигархов заставят объяснить, откуда у них деньги на роскошную жизнь в Лондоне. Так английские власти будут справляться с подозрительными активами.

В Перми кондуктор выгнал из автобуса ребенка, потому что тот забыл деньги. Но самое удивительное в этой истории то, что контролер не дал заплатить за мальчика другим пассажирам.

Охмелевшие птицы. Пьяные пернатые все чаще падают на головы сибиряков и устраивают ДТП.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.RU»
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