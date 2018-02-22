15:16 22 февраля 2018 2

Рэпер не чает души в дочери ФОТО: timatiofficial, Instagram

Рэп-исполнитель Тимати тренирует свою трехлетнюю дочь Алису к прыжку с парашютом. Ролик занятий ребенка в аэротрубе певец выложил в Instagram.

На видео малышка несколько минут кружит в воздухе. Внизу ее страхуют инструкторы. «Нарабатываем лётные часы. Уже самостоятельно и уверенно ориентируемся в потоке… На самом деле мы готовимся к настоящему прыжку в тандеме», — пояснил рэпер, предупредив, что от бабушки девочки он держит это в секрете.

Поклонники Тимати пришли в восторг от способностей девочки. «Круто… Вы суперпапа… Умниичка Алиса… Маленькая, но уже с характером, молодец… Потрясающе», — пишут они.

Отметим, Тимати (Тимур Юнусов) регулярно публикует фотографии и видео своей маленькой дочери Алисы. Артист с гордостью демонстрирует каждое ее достижение. Так, рэпер уже выступил с малышкой на сцене «Олимпийского» в Москве. До этого Тимати преподнес полуторагодовалой дочери в подарок шикарный новый внедорожник. Мама девочки Алисы — модель из Тюмени Алена Шишкова. Ранее пара объявила о разрыве.