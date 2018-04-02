16:31 02 апреля 2018 4

Эксперты сомневаются в подлинности останков семьи Романовых Фото: Анна Майорова © URA.RU

Двое историков и стоматолог провели профильное исследование останков, которые, как считается, принадлежат членам семьи Романовых, расстрелянных в Екатеринбурге. Эксперты пришли к выводу, что черепа погибших не подходят убитому императору и его близким, сообщает «Ридус». По информации издания, исследование проводили историк Алексей Оболенский и его коллега Леонид Болотин. Также в экспертизе принимал участие стоматолог Эмиль Агаджанян.

Оболенский рассказал, что у него, в отличие от экспертов, занимавшихся останками в 1990-х годах, нет оснований говорить о наличии дентофобии у Николая II. Как утверждает историк, бывшему российскому царю зубы за два-три месяца до расстрела не удаляли, тогда как у черепа, официально идентифицированного как череп экс-императора, два зуба отсутствуют. Аналогичная история, по словам Оболенского, с черепом доктора Боткина — в последние месяцы жизни зубов врачу не удаляли, хотя череп медика имеет следы подобного вмешательства. Кроме того, эксперты, по словам Оболенского, сравнили «императорский» череп с фотографиями царя и обнаружили следующее: у Николая был увеличен левый подбородочный выступ, а не правый, как у официально «царского» черепа.

Аргументы Оболенского разделяет стоматолог Эмиль Агаджанян. «За последние полтора года перед предполагаемой датой расстрела он (Николай II — ред.) пользовался услугами стоматологов 14 раз и за последние месяцы ни разу не жаловался на зубную боль, в то время как у черепа № 4 (приписывается царю — ред.) есть все признаки остеомиелита нижней челюсти, который никак не мог протекать бессимптомно», — отмечает Агаджанян. Он подчеркивает, что ни в дневнике экс-царя, ни в дневнике его супруги, ни в журнале охраны нет записей о визитах стоматологов к бывшему императору и бывшей императрице.

Следует отметить, что обнаруженные в 1991 году останки Романовых были торжественно похоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в 1998 году. Тогда не нашли двоих царских детей — Алексея и Марии. Они были обнаружены при раскопках в 2007 году. Генетическая экспертиза также подтвердила их идентичность, однако РПЦ выступила категорически против. Останки по-прежнему не захоронены и хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. В 2015 году Следственный комитет РФ возобновил изучение останков.