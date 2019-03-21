Ямальский проект НОВАТЭКа может получить деньги, предназначенные для магистрали Москва — Казань

Министерство финансов России предлагает лишить проект высокоскоростной магистрали Москва — Казань части финансирования. Более 100 миллиардов рублей хотят передать на строительство терминала для отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Ямале. Терминал необходим для второго завода «НОВАТЭКа» «Арктик СПГ-2».
Строительство трассы между столицей Татарстана и Москвой обсуждают с 2013 года. За это время стоимость проекта РЖД выросла с 1 трлн до 1,6 трлн рублей. По информации источника РБК в аппарате правительства, Минфин предложил перераспределить 112 млрд рублей, предусмотренные на строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань, на проект НОВАТЭКа — терминал «Утренний» для завода «Арктик СПГ-2». Данную инициативу федеральное ведомство направило в правительство в начале марта. По словам представителя министерства, деньги нужны для того, чтобы покрыть дефицит финансирования при строительстве терминала. Запуск завода «Арктик СПГ-2» планируется в конце 2023 года. Представитель вице-премьера Максима Акимова, который курирует вопросы транспорта в правительстве, на запрос РБК пока не ответил.
Ранее «URA.RU» сообщало, что «НОВАТЭК» планирует запустить четвертую линию завода «Ямал СПГ», и создать второй завод «Арктик СПГ — 2» производительностью 19,8 миллиона тонн сжиженного природного газа. Промышленные мощности заводов могут принести более одного триллиона рублей заказов на российских предприятиях.