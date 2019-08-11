Наталья Поклонская снова взялась за кино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главное за выходные:

Депутат Госдумы Наталья Поклонская захотела, чтобы в кино ограничили показ жестокости, разврата и насилия. Говорит, это будет не цензура, а «просто разумный лимит».

Руководство «Роснефти» выписало себе премии на 2,36 млрд рублей. Так топ-менеджеры компании вознаградили себя за работу и еще получили зарплату.

В Госдуме придумали, как вернуть банковские вклады времен СССР — а это 100 трлн рублей. Чтобы выплатить эту сумму населению, потребуется пять лет тратить весь бюджет России.

Депутат Госдумы заявил, что в лесных пожарах в Сибири виновато климатическое оружие США. Военный эксперт рассказал, у каких стран существуют климатические технологии и могут ли они влиять на погоду в других государствах. А у синоптика друге мнение — он считает, что причина пожаров и наводнений в стране в глобальном потеплении.

Бывший замминистра иностранных дел РФ объяснил, почему Россия может отдать Курилы Японии и как это поможет в противостоянии с Китаем. Кстати, на официальном сайте Олимпийских игр-2020 Южные Курилы обозначены как часть Японии.

Уборщица из Подмосковья стала жертвой мошенников и теперь должна два миллиарда рублей. Чтобы вернуть деньги, ей потребуется 259 700 лет. Такие случаи не единичны. Аферисты виртуозно обманывают людей — например, подделывают документы или заставляют оформлять займы на покупку ценных бумаг. Рассказываем про пять популярных схем обмана и способы по защите от кредитного мошенничества.