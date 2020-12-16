Куйвашев изменил свой график для решения политического вопроса

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев встретится с курганским экс-сенатором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев изменил свой график, сообщил URA.RU информированный источник в резиденции главы региона. В графике на 16 декабря добавилась встреча с бывшим сенатором Курганской области Сергеем Лисовским. Также губернатор планирует побеседовать с главным раввином Екатеринбурга и Свердловской области Зелигом Ашкенази.

Информацию о предстоящей встрече с губернатором Евгением Куйвашевым в разговоре с URA.RU подтвердил Сергей Лисовский. Он сообщил, что планирует обсудить с главой региона вопросы модернизации сельхозпредприятий и проблемы, возникшие с кормами для птицеводства. Встреча с Зелигом Ашкенази, по данным инсайдера, состоится 17 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Лисовский может выдвинуться в Госдуму от Курганской области по партийному списку. Также стало известно, что на выборах в Госдуму в 2021 году у «Единой России» в Челябинской и Курганской областях будут раздельные избирательные списки. С каким из регионов могут объединить Курганскую область, пока не решено.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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