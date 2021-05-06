06 мая 2021

АПЭК опубликовал рейтинг влияния российских губернаторов. Глава Тюменской области попал в топ-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, график, рейтинг
АПЭК выпустило апрельский рейтинг влияния российских губернаторов. Фото:

Самым влиятельным главой региона в России остается мэр Москвы Сергей Собянин, а тюменский губернатор Александр Моор занял пятое место. Такие выводы сделали аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций в апрельском выпуске рейтинга влияния глав субъектов РФ.

«В первой десятке руководителей регионов „с очень сильным влиянием“ <…> оказались: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Тюменской области Александр Моор», — приводят данные рейтинга «Известия». Оценки главам регионов ставили исходя из таких критериев, как: их упоминание в Послании российского президента Владимира Путина Федеральному Собранию, ротация, конфликты, планы по развитию инфраструктуры и так далее.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин занял в рейтинге 21 место, а свердловский губернатор Евгений Куйвашев — 24-е место. Оба они поднялись на одну позицию вверх, по сравнению с мартовским рейтингом. Руководитель Курганской области Вадим Шумков опустился на 75-е место, потеряв два пункта. Последнее место занял глава Хакасии Валентин Коновалов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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