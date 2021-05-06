АПЭК выпустило апрельский рейтинг влияния российских губернаторов. Фото: depositphotos.com

Самым влиятельным главой региона в России остается мэр Москвы Сергей Собянин, а тюменский губернатор Александр Моор занял пятое место. Такие выводы сделали аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций в апрельском выпуске рейтинга влияния глав субъектов РФ.

«В первой десятке руководителей регионов „с очень сильным влиянием“ <…> оказались: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Тюменской области Александр Моор», — приводят данные рейтинга «Известия». Оценки главам регионов ставили исходя из таких критериев, как: их упоминание в Послании российского президента Владимира Путина Федеральному Собранию, ротация, конфликты, планы по развитию инфраструктуры и так далее.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин занял в рейтинге 21 место, а свердловский губернатор Евгений Куйвашев — 24-е место. Оба они поднялись на одну позицию вверх, по сравнению с мартовским рейтингом. Руководитель Курганской области Вадим Шумков опустился на 75-е место, потеряв два пункта. Последнее место занял глава Хакасии Валентин Коновалов.