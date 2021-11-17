17 ноября 2021

Челябинец погиб в ДТП на курганской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
Авария произошла в Курганской области Фото:

В Курганской области на трассе «Иртыш» ростовчанин на грузовике Mersedes-Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами. В ДТП погиб житель Челябинской области. Данная информация была размещена 18 ноября на сайте УМВД России по Курганской области.

«В результате ДТП водитель „Мерседеса“ получил телесные повреждения, госпитализирован в ГБУ „Щучанская районная больница“. 58-летний житель Челябинской области, водитель ГАЗели, от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. 24-летний зауралец, водитель автомобиля „Исузу“, в ДТП не пострадал», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло ночью на 99-м километре трассы «Иртыш». После столкновения Mersedes-Benz и ГАЗель загорелись. Представители полиции добавили, что проводится доследственная проверка, а обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...