Власти РФ нашли способ летать на Boeing и Airbus вопреки санкциям. Документ

05 марта 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Российские авиакомпании используют порядка 980 пассажирских лайнеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ может продлить до 1 сентября сертификаты летной годности иностранных воздушных судов из-за введенных санкций. Ограничения предполагают отключение российских авиакомпаний от технической документации и требование лизингодателей вернуть самолеты — Boeing и Airbus. Предложение направил департамент государственной политики в области гражданской авиации (копия документа есть в распоряжении URA.RU). «В целях нивелирования последствий ограничительных мер (санкций) в отношении гражданской авиации Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: продлить на 6 месяцев срок действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, внесенных в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации, срок действия которых истек после 01.03.2022», — говорится в проекте постановления, которое было направлено 2 марта. В пояснительной записке указано, что проект постановления разработан Минтрансом России для нивелирования последствий ограничительных мер в отношении гражданской авиации, а также для обеспечения эксплуатации иностранных самолетов. Сейчас российские авиакомпании используют порядка 980 пассажирских лайнеров, большей частью от Boeing и Airbus. Ограничения с полетами у российских перевозчиков начались на последней неделе февраля. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ на это страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами, а также на поставки и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания. По информации источников URA.RA, авиакомпания «Уральские авиалинии» может стать одной из основных жертв санкций из-за структуры авиапарка перевозчика. Фото: источник URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ может продлить до 1 сентября сертификаты летной годности иностранных воздушных судов из-за введенных санкций. Ограничения предполагают отключение российских авиакомпаний от технической документации и требование лизингодателей вернуть самолеты — Boeing и Airbus. Предложение направил департамент государственной политики в области гражданской авиации (копия документа есть в распоряжении URA.RU). «В целях нивелирования последствий ограничительных мер (санкций) в отношении гражданской авиации Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: продлить на 6 месяцев срок действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, внесенных в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации, срок действия которых истек после 01.03.2022», — говорится в проекте постановления, которое было направлено 2 марта. В пояснительной записке указано, что проект постановления разработан Минтрансом России для нивелирования последствий ограничительных мер в отношении гражданской авиации, а также для обеспечения эксплуатации иностранных самолетов. Сейчас российские авиакомпании используют порядка 980 пассажирских лайнеров, большей частью от Boeing и Airbus. Ограничения с полетами у российских перевозчиков начались на последней неделе февраля. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ на это страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами, а также на поставки и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания. По информации источников URA.RA, авиакомпания «Уральские авиалинии» может стать одной из основных жертв санкций из-за структуры авиапарка перевозчика.