Полпреду Якушеву доложили об угрозе эпидемий в регионах УрФО

Полпредство президента в УрФО: в регионах возможен новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ

11 января 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Владимиру Якушеву сообщили о ситуации с заболеваемости в УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заболеваемость гриппом и ОРВИ в большинстве уральских регионов превышает пороговые значения, а в ближайшее время не исключена новая вспышка. Об этом было объявлено на совещании полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами, сообщили URA.RU в полпредстве. «Эпидпорог остается повышен в четырех субъектах: в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и в ХМАО. С началом рабочих недель и стартом учебного процесса в школах и детсадах, есть вероятность нового подъема заболеваемости, поэтому жителям УрФО нужно сохранять бдительность», — передали в пресс-службе полпредства. Вместе с тем за первую неделю 2023 года эпидемии ОРВИ и гриппа начали постепенно отступать. По данным полпредства, заболеваемость снизилась на 50% в сравнении с концом декабря. Произошло оно во всех регионах УрФО. Отдельно на совещании Якушеву доложили о ситуации в коммунальной сфере и сфере пожарной безопасности. В новогодние праздники крупных ЧП в уральских регионах не произошло. «Службы ЖКХ проходят испытания морозами. Это позволяет выявить самые проблемные места, которые нуждаются в первоочередном ремонте и внести их в инвестиционные планы», — озвучил подчиненным Якушев.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в большинстве уральских регионов превышает пороговые значения, а в ближайшее время не исключена новая вспышка. Об этом было объявлено на совещании полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами, сообщили URA.RU в полпредстве. «Эпидпорог остается повышен в четырех субъектах: в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и в ХМАО. С началом рабочих недель и стартом учебного процесса в школах и детсадах, есть вероятность нового подъема заболеваемости, поэтому жителям УрФО нужно сохранять бдительность», — передали в пресс-службе полпредства. Вместе с тем за первую неделю 2023 года эпидемии ОРВИ и гриппа начали постепенно отступать. По данным полпредства, заболеваемость снизилась на 50% в сравнении с концом декабря. Произошло оно во всех регионах УрФО. Отдельно на совещании Якушеву доложили о ситуации в коммунальной сфере и сфере пожарной безопасности. В новогодние праздники крупных ЧП в уральских регионах не произошло. «Службы ЖКХ проходят испытания морозами. Это позволяет выявить самые проблемные места, которые нуждаются в первоочередном ремонте и внести их в инвестиционные планы», — озвучил подчиненным Якушев.