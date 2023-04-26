В Донецке начали оформлять российские паспорта на дому

26 апреля 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Уже около 200 семей из Донбасса получили российские паспорта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры донецкого отделения партии «Единая Россия» оказывают помощь маломобильным жителям ДНР в получении российских паспортов в домашних условиях. Об этом рассказал активист партии, начальник штаба «Народный контроль», участник предварительного голосования «Единой России» Сергей Ярош. «Оказываем помощь и выезжаем на дом к маломобильным гражданам, где специалисты миграционной службы проверяют документы. Берут необходимые данные, отпечатки пальцев. И максимально оперативно изготавливают паспорта РФ», — заявил Сергей Ярош. В партии добавили, что заявки на получение паспортов поступают на горячую линию. На данный момент волонтеры «Единой России» помогли обзавестись паспортом РФ около 200 семьям. Маломобильные граждане испытывают трудности с тем, чтобы покинуть свои дома. Всего в регионе десять тысяч таких граждан. Помощь в получении паспорта оказывают волонтеры «Единой России» совместно с миграционной службой. Среди прочего партия с первых дней спецоперации оказывает необходимую помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался проживать на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Местные отделении партия доставили свыше 20 тысяч тонн гуманитарного груза и свыше 3 тысяч тонн медицинских принадлежностей. В новых российских субъектах «Единая Россия» организовала свыше 40 гуманитарных центров. Помимо этого, волонтеры партии отправляют на передовую необходимые для военнослужащих средства: квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Волонтеры донецкого отделения партии «Единая Россия» оказывают помощь маломобильным жителям ДНР в получении российских паспортов в домашних условиях. Об этом рассказал активист партии, начальник штаба «Народный контроль», участник предварительного голосования «Единой России» Сергей Ярош. «Оказываем помощь и выезжаем на дом к маломобильным гражданам, где специалисты миграционной службы проверяют документы. Берут необходимые данные, отпечатки пальцев. И максимально оперативно изготавливают паспорта РФ», — заявил Сергей Ярош. В партии добавили, что заявки на получение паспортов поступают на горячую линию. На данный момент волонтеры «Единой России» помогли обзавестись паспортом РФ около 200 семьям. Маломобильные граждане испытывают трудности с тем, чтобы покинуть свои дома. Всего в регионе десять тысяч таких граждан. Помощь в получении паспорта оказывают волонтеры «Единой России» совместно с миграционной службой. Среди прочего партия с первых дней спецоперации оказывает необходимую помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался проживать на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Местные отделении партия доставили свыше 20 тысяч тонн гуманитарного груза и свыше 3 тысяч тонн медицинских принадлежностей. В новых российских субъектах «Единая Россия» организовала свыше 40 гуманитарных центров. Помимо этого, волонтеры партии отправляют на передовую необходимые для военнослужащих средства: квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировку.