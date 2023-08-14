Пермским водителям предлагают в ХМАО работу с зарплатой в 180 тысяч

14 августа 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

В обязанности водителей входят перевозка песка и уход за самосвалами Фото: Илья Московец © URA.RU Транспортная компания «МБ-Континент» ищет в Пермском края водителей самосвалов, которым предлагают работать на строительных объектах в ХМАО. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают платить 180 тысяч рублей. «Приглашаем водителей из Пермского края на новые самосвалы MAN-HOWO T5G в транспортную компанию ООО „МП-Континент“. Работа вахтой вблизи города Пыть-Ях в ХМАО. Круглогодичная работа на строительстве кустовых площадок, работа без простоев. Зарплата — 6 000 рублей за смену, если все смены пройдут без поломок, то зарплата за 60 смен составит 180 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что сотрудники будут бесплатно жить в вагон-городке, также их обещают кормить за счет работодателя в столовой. На территории городка имеется новая баня с прачечной. В обязанности входят перевозка песка и уход за машинами. Приветствуется трехлетний опыт работы водителем самосвала. По данным сервиса СБИС, ООО «МБ-Континент» зарегистрировано в Уфе. Основным видом деятельности компании является перевозка грузов. В 2022 году выручка предприятия составила 537,4 млн рублей, чистая прибыль — 1,7 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищет водителей транспортная компания «ТЭК ОТТО» из Татарстана. Предприятие, располагающее собственным автопарком, обещает новым сотрудникам зарплату более 200 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Транспортная компания «МБ-Континент» ищет в Пермском края водителей самосвалов, которым предлагают работать на строительных объектах в ХМАО. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают платить 180 тысяч рублей. «Приглашаем водителей из Пермского края на новые самосвалы MAN-HOWO T5G в транспортную компанию ООО „МП-Континент“. Работа вахтой вблизи города Пыть-Ях в ХМАО. Круглогодичная работа на строительстве кустовых площадок, работа без простоев. Зарплата — 6 000 рублей за смену, если все смены пройдут без поломок, то зарплата за 60 смен составит 180 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что сотрудники будут бесплатно жить в вагон-городке, также их обещают кормить за счет работодателя в столовой. На территории городка имеется новая баня с прачечной. В обязанности входят перевозка песка и уход за машинами. Приветствуется трехлетний опыт работы водителем самосвала. По данным сервиса СБИС, ООО «МБ-Континент» зарегистрировано в Уфе. Основным видом деятельности компании является перевозка грузов. В 2022 году выручка предприятия составила 537,4 млн рублей, чистая прибыль — 1,7 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищет водителей транспортная компания «ТЭК ОТТО» из Татарстана. Предприятие, располагающее собственным автопарком, обещает новым сотрудникам зарплату более 200 тысяч рублей.