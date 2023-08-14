Пермским водителям предлагают в ХМАО работу с зарплатой в 180 тысяч

Транспортная компания «МБ-Континент» ищет в Пермском края водителей самосвалов, которым предлагают работать на строительных объектах в ХМАО. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают платить 180 тысяч рублей.
«Приглашаем водителей из Пермского края на новые самосвалы MAN-HOWO T5G в транспортную компанию ООО „МП-Континент“. Работа вахтой вблизи города Пыть-Ях в ХМАО. Круглогодичная работа на строительстве кустовых площадок, работа без простоев. Зарплата — 6 000 рублей за смену, если все смены пройдут без поломок, то зарплата за 60 смен составит 180 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Уточняется, что сотрудники будут бесплатно жить в вагон-городке, также их обещают кормить за счет работодателя в столовой. На территории городка имеется новая баня с прачечной. В обязанности входят перевозка песка и уход за машинами. Приветствуется трехлетний опыт работы водителем самосвала. По данным сервиса СБИС, ООО «МБ-Континент» зарегистрировано в Уфе. Основным видом деятельности компании является перевозка грузов. В 2022 году выручка предприятия составила 537,4 млн рублей, чистая прибыль — 1,7 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищет водителей транспортная компания «ТЭК ОТТО» из Татарстана. Предприятие, располагающее собственным автопарком, обещает новым сотрудникам зарплату более 200 тысяч рублей.
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