Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки после обработки 32% бюллетеней

Владислав Кузнецов набрал почти 62% голосов на выборах губернатора
новость из сюжетаВыборы-2023
После обработки 32% бюллетеней врио губернатор Чукотки Владислав Кузнецов (выдвинулся от партии «Единая Россия») набирает 61,57% голосов. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.
Согласно данным, Кузнецов набрал 61,57% голосов после обработки 32% бюллетеней. Такую информацию приводит избирком. Его оппоненты набрали гораздо меньше.
Выборы на Чукотке завершились с явкой более 50%. Всего на них проголосовало 15 478 избирателей, передает ТАСС.
Кузнецов стал врио губернатора Чукотского АО в марте. Ранее занимал пост вице-губернатора Курганской области, был первым вице-премьером Луганской Народной Республики (ЛНР).
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