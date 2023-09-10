Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки после обработки 32% бюллетеней

10 сентября 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Владислав Кузнецов набрал почти 62% голосов на выборах губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 После обработки 32% бюллетеней врио губернатор Чукотки Владислав Кузнецов (выдвинулся от партии «Единая Россия») набирает 61,57% голосов. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК. Согласно данным, Кузнецов набрал 61,57% голосов после обработки 32% бюллетеней. Такую информацию приводит избирком. Его оппоненты набрали гораздо меньше. Выборы на Чукотке завершились с явкой более 50%. Всего на них проголосовало 15 478 избирателей, передает ТАСС. Кузнецов стал врио губернатора Чукотского АО в марте. Ранее занимал пост вице-губернатора Курганской области, был первым вице-премьером Луганской Народной Республики (ЛНР).

После обработки 32% бюллетеней врио губернатор Чукотки Владислав Кузнецов (выдвинулся от партии «Единая Россия») набирает 61,57% голосов. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК. Согласно данным, Кузнецов набрал 61,57% голосов после обработки 32% бюллетеней. Такую информацию приводит избирком. Его оппоненты набрали гораздо меньше. Выборы на Чукотке завершились с явкой более 50%. Всего на них проголосовало 15 478 избирателей, передает ТАСС. Кузнецов стал врио губернатора Чукотского АО в марте. Ранее занимал пост вице-губернатора Курганской области, был первым вице-премьером Луганской Народной Республики (ЛНР).