Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки после обработки 32% бюллетеней

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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , кузнецов владислав
Владислав Кузнецов набрал почти 62% голосов на выборах губернатора Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

После обработки 32% бюллетеней врио губернатор Чукотки Владислав Кузнецов (выдвинулся от партии «Единая Россия») набирает 61,57% голосов. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Согласно данным, Кузнецов набрал 61,57% голосов после обработки 32% бюллетеней. Такую информацию приводит избирком. Его оппоненты набрали гораздо меньше.

Выборы на Чукотке завершились с явкой более 50%. Всего на них проголосовало 15 478 избирателей, передает ТАСС.

Кузнецов стал врио губернатора Чукотского АО в марте. Ранее занимал пост вице-губернатора Курганской области, был первым вице-премьером Луганской Народной Республики (ЛНР).

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После обработки 32% бюллетеней врио губернатор Чукотки Владислав Кузнецов (выдвинулся от партии «Единая Россия») набирает 61,57% голосов. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК. Согласно данным, Кузнецов набрал 61,57% голосов после обработки 32% бюллетеней. Такую информацию приводит избирком. Его оппоненты набрали гораздо меньше. Выборы на Чукотке завершились с явкой более 50%. Всего на них проголосовало 15 478 избирателей, передает ТАСС. Кузнецов стал врио губернатора Чукотского АО в марте. Ранее занимал пост вице-губернатора Курганской области, был первым вице-премьером Луганской Народной Республики (ЛНР).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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