Военные ВСУ добровольно сдаются в плен на сватовском направлении. Об этом рассказал боец ВС РФ.
«Украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на сватовском участке фронта в Донбассе», — передает слова военного РИА Новости. Он добавил, что только вчера были захвачены трое бойцов, которые шли к российским позициям без сопротивления.
Ранее стало известно, что в ходе серьезных боев рядом с рекой Оскол в Харьковской области ВСУ понесли значительные потери, что вызвало растерянность и панику среди украинских военных. В то же время, российские военные взяли в плен группу из восьми украинских солдат на левом берегу Днепра, как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Во время битвы за Времевский выступ группа солдат ВСУ также сдалась без сопротивления, передает «Национальная служба новостей».
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