Рогов: ВСУ перебрасывают технику и военных в район Работино и Вербового

21 февраля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

ВСУ готовятся к активным боевым действиям, заявил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование ВСУ перемещает технику и военных в район Работино и Вербового в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сейчас идет переброска из Орехова техники и личного состава ВСУ в сторону Работино и Вербового», — передает слова Рогова ТАСС. Он добавил, что это свидетельствует о подготовке к активным боевым действиям. Техника ВСУ, перебрасываемая из Новоданиловки и Малой Токмачки, подвергается атакам со стороны ВСРФ. Российские силы продвигаются вперед, но украинские войска не покидают свои позиции, идут ожесточенные бои, заключил Рогов. Российская армия ежедневно устанавливают контроль над несколькими опорными пунктами украинских подразделений в районе Работино, что приводит к росту потерь ВСУ. Активные действия российских войск могут угрожать контролю ВСУ над работинским выступом.

Командование ВСУ перемещает технику и военных в район Работино и Вербового в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сейчас идет переброска из Орехова техники и личного состава ВСУ в сторону Работино и Вербового», — передает слова Рогова ТАСС. Он добавил, что это свидетельствует о подготовке к активным боевым действиям. Техника ВСУ, перебрасываемая из Новоданиловки и Малой Токмачки, подвергается атакам со стороны ВСРФ. Российские силы продвигаются вперед, но украинские войска не покидают свои позиции, идут ожесточенные бои, заключил Рогов. Российская армия ежедневно устанавливают контроль над несколькими опорными пунктами украинских подразделений в районе Работино, что приводит к росту потерь ВСУ. Активные действия российских войск могут угрожать контролю ВСУ над работинским выступом.