Градус заседаний Совета законодателей «тюменской матрешки» повысится. Инсайд

В ХМАО провели ротацию представителя региона в Совете законодателей
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, депутат, чиновники, обсуждение, правительство, дума, заксобрание, дискуссия
Кресло представителя ХМАО в Совете законодателей занял коммунист Алексей Савинцев Фото:

Градус заседаний Совета законодателей «тюменской матрешки» в скором времени повысится. Делегатом станет депутат думы ХМАО коммунисту Алексею Савинцеву — политик, не скрывающий своей любви к эпатажу и громким высказываниям, сменил неконфликтного либерал-демократа Виктора Сысуна. Источники URA.RU уверяют, что у официальной причины есть подоплека.

«Похоже, что мятежного политика таким образом пытаются угомонить. В последнее время он постоянно привлекает к себе внимание. Выбрать можно было из менее критически настроенных кандидатов, включая двух лидеров фракций, но выбор пал на Савинцева», — отмечает инсайдер.

Вопрос о смене делегата был решен на заседании окружной думы ХМАО. Официальной причиной Хохряков назвал ротацию, которая проводится раз в два года. «Совет думы так решил», — пояснил председатель думы.

Ранее URA.RU писало, что Савинцев обрушился с критикой на глав Советского района и Пыть-Яха. Он обвинил первого в провале нацпроектов, а второго — в чрезмерном увлечении гаджетами.

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Градус заседаний Совета законодателей «тюменской матрешки» в скором времени повысится. Делегатом станет депутат думы ХМАО коммунисту Алексею Савинцеву — политик, не скрывающий своей любви к эпатажу и громким высказываниям, сменил неконфликтного либерал-демократа Виктора Сысуна. Источники URA.RU уверяют, что у официальной причины есть подоплека. «Похоже, что мятежного политика таким образом пытаются угомонить. В последнее время он постоянно привлекает к себе внимание. Выбрать можно было из менее критически настроенных кандидатов, включая двух лидеров фракций, но выбор пал на Савинцева», — отмечает инсайдер. Вопрос о смене делегата был решен на заседании окружной думы ХМАО. Официальной причиной Хохряков назвал ротацию, которая проводится раз в два года. «Совет думы так решил», — пояснил председатель думы. Ранее URA.RU писало, что Савинцев обрушился с критикой на глав Советского района и Пыть-Яха. Он обвинил первого в провале нацпроектов, а второго — в чрезмерном увлечении гаджетами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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