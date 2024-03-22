Градус заседаний Совета законодателей «тюменской матрешки» в скором времени повысится. Делегатом станет депутат думы ХМАО коммунисту Алексею Савинцеву — политик, не скрывающий своей любви к эпатажу и громким высказываниям, сменил неконфликтного либерал-демократа Виктора Сысуна. Источники URA.RU уверяют, что у официальной причины есть подоплека.
«Похоже, что мятежного политика таким образом пытаются угомонить. В последнее время он постоянно привлекает к себе внимание. Выбрать можно было из менее критически настроенных кандидатов, включая двух лидеров фракций, но выбор пал на Савинцева», — отмечает инсайдер.
Вопрос о смене делегата был решен на заседании окружной думы ХМАО. Официальной причиной Хохряков назвал ротацию, которая проводится раз в два года. «Совет думы так решил», — пояснил председатель думы.
Ранее URA.RU писало, что Савинцев обрушился с критикой на глав Советского района и Пыть-Яха. Он обвинил первого в провале нацпроектов, а второго — в чрезмерном увлечении гаджетами.
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